«Hice todo por salvarle y lo volvería a hacer»

Han pasado siete meses desde que Fermín Pilar, militar del regimiento Saboya número 6 de la Brigada Extremadura XI, se lanzó al fondo del pantano ... de Peña del Águila, en Alburquerque. Lo hizo para intentar rescatar a Rafael González, un pescador de 70 años que se encontraba dentro de su vehículo cuando este se sumergió en las aguas del pantano.

Era sábado, y Pilar tenía libre el fin de semana, por lo que decidió disfrutar junto a su hijo de diez años de una de sus aficiones compartidas, la pesca. «Nos fuimos temprano al pantano para aprovechar el día».

Fermín tenía sus sedales en el agua cuando Rafael González llegó al pantano en una 'pick up'. Lo bordeó en busca de una orilla adecuada desde la que tirar las cañas. Rafa era conocido en Alburquerque, su pueblo, como 'el Pesca', lo que deja adivinar su experiencia y pasión por esta práctica. «Aparcó su coche a unos 250 metros de donde estaba yo con mi hijo y se bajó a reconocer el terreno. En ese momento el coche comenzó a irse hacía el agua y vi como la víctima se lanzó al interior del vehículo para intentar pararlo», contaba el soldado a HOY tras recibir ayer una de las medallas al Mérito Civil que otorga la Delegación del Gobierno en Extremadura a aquellos con acciones ejemplares y su sacrificio protegen a la ciudadanía.

En apenas dos segundos el coche, con Rafael en su interior, se perdió en las aguas del pantano. Al ver cómo el vehículo se sumergía, Fermín se lanzó al agua para intentar rescatar al pescador. «En esos momentos no sabes cómo vas a reaccionar. Fui todo lo rápido que pude y no dudé en tirarme al agua. Hice todo lo que estuvo en mi mano para salvar a este señor y lo volvería a hacer si fuera necesario».

Rescate complicado

Para Fermín es difícil recordar el tiempo que transcurrió desde que se lanzó al agua hasta que consiguió sacar el cuerpo del pescador. Cuenta que bajo tanta presión es complicado saber con exactitud los minutos que transcurrieron, pero calcula que fueron unos 20.

La escasa visibilidad que había bajo las aguas del pantano dificultaron las tareas del soldado, que vivió su momento más difícil bajo el agua cuando intentó abrir las puertas del vehículo. «Me tiré, intenté abrir las puertas sin éxito porque la presión del agua lo impedía, así que la única opción que quedaba era romper los cristales», comenta.

La intervención de otros pescadores de la zona fue esencial para que Fermín rescatará el cuerpo de la víctima del interior de vehículo.

Solo y a unos cuatro metros de profundidad, Fermín rompió los cristales de la puerta del conductor con ayuda de un martillo que le prestó una de las personas de la zona. Fue entonces cuando comenzaron sus momentos de mayor angustia. «Al romper el cristal del conductor vi que Rafa no estaba allí», esto restaba tiempo a la posibilidad de que pudiese rescatarlo con vida.

El orgullo de este soldado está en la entereza de su hijo. Mientras él bajo el agua intentaba localizar el cuerpo del pescador, su hijo, de diez años, fue el encargado de avisar a la familia de la víctima. «El yerno de Rafael es amigo mío, le dije a mi hijo que les avisase. Vio todo en primera persona y tuvo un comportamiento ejemplar», destaca emocionado.

Finalmente, Fermín localizó el cuerpo del pescador tras el asiento del copiloto. «Lo encontré allí y lo saqué como pude. Cuando llegamos a tierra no tenía signos vitales. Las personas que estábamos allí intentamos reanimarle sin suerte, había pasado mucho tiempo y ya poco se podía hacer», lamenta.

Pese a que no consiguió salvar su vida, cuenta que volvería hacerlo de ser necesario. Fermín ese día no estaba de servicio, disfrutaba de una mañana de pesca junto a su hijo. «Me hubiese lanzado con uniforme y sin él. Creo que es algo que depende del carácter de la persona y de su determinación», apostilla.

Tras 16 años como militar, es la primera vez que se tuvo que enfrentar a una situación de estas características. «No me esperaba esta condecoración, ha sido una sorpresa. Me siento orgulloso y lo estaría mas si Rafa hubiese sobrevivido. También me enorgullece que mi hijo estuviera conmigo en todo momento».