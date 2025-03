El coche del fallecido en el embalse Peña del Águila acabó a cuatro metros de profundidad

El coche del fallecido esta mañana en el pantano de la Peña del Águila, cuya cola está cercana a la localidad de Alburquerque, se ... deslizó desde la orilla por una pendiente y acabó a unos quince metros aguas adentro a cuatro metros de profundidad. Varios pescadores que presenciaron el suceso desde la orilla de enfrente se percataron de todo y cuando llegaron solo pudieron sacar el cuerpo sin vida de Rafael González López, de 70 años y vecino de Alburquerque, donde era muy querido.

Según ha sabido HOY, Rafael, conocido en el pueblo como 'El Pesca', llevaba tiempo sin ir a pescar y este sábado por fin se animó y acudió solo a esta cola del pantano a la que se accede por el camino de Los Cantos, no muy lejos de una cantera de pizarra. Con el coche en marcha, se bajó y anduvo unos pasos hacia la orilla para otear el lugar donde tenía previsto echar su caña. Los pescadores suelen preferir que haya profundidad, lo que al final resultó fatal. Eso, y también que la superficie, con una ligera inclinación, fuera pizarrosa, por lo que el coche, una 'pick up' todo terreno que miraba hacia el agua, aún no se sabe si por un problema con el freno de mano, fue cogiendo velocidad con la inercia y no se detuvo al llegar al agua sino que siguió adelante al ser una superficie dura y resbaladiza, en vez de arena o fangosa, algo habitual en otros pantanos, lo que hubiera detenido el coche providencialmente. Pero no fue así. Eran casi las ocho y media de la mañana.

Ampliar Mapa indicativo del lugar del suceso. HOY

El lugar elegido por estos pescadores, en la cola de este embalse y por tanto en la zona opuesta a la presa de Villar del Rey, es una especie de brazo con penínsulas y que permite tener pescadores enfrente a pocos metros, pero por tierra el camino es mucho más largo. Después de que Rafael no tuviera éxito tratando de detener el coche en marcha, en cuestión de segundos el vehículo con él dentro se sumergió mientras un vecino del pueblo que lo conocía era el pescador más cercano y por tanto corrió hacia él para socorrerlo. Cuando llegó Rafael y su coche ya habían desaparecido bajo el agua. En un primer momento, este vecino lo intentó salvar él solo subido en el techo del coche, totalmente sumergido. Según han contado a este diario, buceó varias veces, pero era imposible romper la ventana. Cogió una piedra y siguió insistiendo mientras otros pescadores que acababan de presenciar lo ocurrido acudían a toda prisa para ayudar. Uno de ellos incluso llevaba un martillo y al final entre varios nadaron y bucearon hasta lograr romper las ventanas del coche bajo el agua. Lo consiguieron tras sucesivas inmersiones en las que apenas había visibilidad para actuar con precisión.

Pasaron varios minutos, posiblemente más de diez calculan quienes presenciaron el suceso, hasta que sacaron el cuerpo sin vida de este vecino de Alburquerque casado y padre de cinco hijos.

Bomberos del Parque de bomberos de esta localidad fueron avisados para sacar el vehículo, lo cual hicieron sobre las diez de la mañana para dejarlo en la orilla para que una grúa lo retirase. Según han explicado, abrir la puerta de un coche al que le llega el agua ya a media puerta es prácticamente imposible por la presión, por lo que en un caso así habría que bajar inmediatamente la ventana y escapar, una operación que requiere mucha rapidez y sangre fría. Y es que, romper la ventana, tampoco es sencillo. Suele ser necesario una herramienta concreta con una punta de cerámica que facilita esta operación en casos de emergencia.