HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este jueves, 21 de agosto, en Extremadura?

Sucesos

Herido grave un joven de 22 años tras sufrir una caída con un patinete en Badajoz

El suceso ha tenido lugar en la avenida Sinforiano Madroñero, en la esquina ubicada en el cruce con la carretera Olivenza

R. H.

Jueves, 21 de agosto 2025, 20:53

Un joven de 22 años de edad ha resultado herido grave en la tarde de este jueves tras sufrir un accidente con un patinete eléctrico en el casco urbano de Badajoz. Según los datos aportados por el Centro de Urgencias y Emergencias 112, el suceso ha tenido lugar poco antes de las siete de la tarde en la avenida Sinforiano Madroñero, en la esquina ubicada en el cruce con la carretera Olivenza.

Según confirman fuentes de la Policía Local, el accidente ha consistido en una caída sufrida por el varón iba conduciendo este vehículo, que no utilizaba casco. En el accidente no se ha visto implicado ningún otro vehículo.

Como consecuencia, el afectado ha sufrido un golpe en la cabeza y ha sido trasladado en estado grave al hospital Universitario de Badajoz.

Hasta el lugar de los hechos se ha desplazado una Unidad Medicalizada de Emergencias, para atender y trasladar al herido al centro hospitalario, así como patrullas de la Policía Local.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Feria de la Loza de Elvas 2025: fechas, horarios y programación confirmada
  2. 2 Varios bomberos casi quedan atrapados en Jerte al actuar unos vecinos por su cuenta
  3. 3

    Piden 5 años de cárcel a un ganadero de Extremadura que hizo convivir con cerdos a dos empleados
  4. 4 La evolución de las llamas y los trabajos para detenerlas es clave durante la noche
  5. 5 Así se ve el incendio de Jarilla desde el espacio con cámara infrarroja
  6. 6

    Buena evolución del incendio de Jarilla, que podría quedar estabilizado este jueves
  7. 7 El alcalde de Jaraíz de la Vera pide perdón por lanzar fuegos artificiales
  8. 8

    Fijado para el 16 de septiembre el juicio a un opositor por hacer trampas en un examen
  9. 9 Ingresa en prisión por vender cocaína en su negocio de la calle Argentina de Cáceres
  10. 10 Una redada se salda con detenidos e incautación de drogas en las Moreras

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Herido grave un joven de 22 años tras sufrir una caída con un patinete en Badajoz

Herido grave un joven de 22 años tras sufrir una caída con un patinete en Badajoz