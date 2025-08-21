Herido grave un joven de 22 años tras sufrir una caída con un patinete en Badajoz

R. H. Jueves, 21 de agosto 2025, 20:53 Comenta Compartir

Un joven de 22 años de edad ha resultado herido grave en la tarde de este jueves tras sufrir un accidente con un patinete eléctrico en el casco urbano de Badajoz. Según los datos aportados por el Centro de Urgencias y Emergencias 112, el suceso ha tenido lugar poco antes de las siete de la tarde en la avenida Sinforiano Madroñero, en la esquina ubicada en el cruce con la carretera Olivenza.

Según confirman fuentes de la Policía Local, el accidente ha consistido en una caída sufrida por el varón iba conduciendo este vehículo, que no utilizaba casco. En el accidente no se ha visto implicado ningún otro vehículo.

Como consecuencia, el afectado ha sufrido un golpe en la cabeza y ha sido trasladado en estado grave al hospital Universitario de Badajoz.

Hasta el lugar de los hechos se ha desplazado una Unidad Medicalizada de Emergencias, para atender y trasladar al herido al centro hospitalario, así como patrullas de la Policía Local.