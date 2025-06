Por dónde deben circular los patinetes eléctricos Al no existir ordenanza municipal deben respetar las normas de la DGT, que solo permiten que vayan por la calzada

Hace dos semanas HOY publicó el caso de Marta Najarro, una joven de 19 años que estuvo a punto de sufrir un grave percance mientras circulaba con su patinete eléctrico por el Puente Real de Badajoz; metió una de sus ruedas en un imbornal sin tapa y cayó a la calzada, donde un coche se quedó a unos centímetros de atropellarla. Najarro reivindicaba que ella cumplía con la normativa circulando por la carretera y a poca velocidad, pero algunos lectores la contradecían en los comentarios a la noticia indicando que hubiese sido más seguro que cruzase el puente usando el carril bici, lo que hubiese impedido que cayese entre los vehículos.

Tras esta anécdota, en la que la joven accidentada tenía razón, se esconde un problema que se repite a diario en Badajoz. Muchos vecinos, y también los propios usuarios, desconocen la normativa sobre patinetes eléctricos y no saben por dónde deben circular.

«Por el carril bici sí se puede si no hay un cartel que lo prohiba». Lo afirma Emilio Marín, que utiliza el patinete eléctrico desde hace seis meses para ir a su instituto. «Es más seguro y no molestas a las bicis», añade. Se equivoca. Este joven pacense infringe la normativa a diario, pero asegura que nunca le han sancionado ni parado.

La mayor parte de los usuarios de estos vehículos individuales son jóvenes que lo ven como una forma de desplazarse barata y sostenible. Pero también hay usuarios mayores que lo consideran una ventaja para evitar aparcar el coche o saltarse los atascos. Es el caso de José Vicente Núñez, de 41 años. «Lo tengo desde hace dos años y le tengo que cambiar las ruedas bastante porque lo uso mucho, ya no quiero coger el coche».

La DGT establece que los patinetes solo pueden ir por la calzada si no hay una ordenanza que permita otros usos

Núñez denuncia sin embargo que no es fácil circular por la carretera con el patinete «porque los coches no te respetan, te adelantan de cualquier manera, se te acercan demasiado, creo que muchos conductores creen que no debemos compartir la calzada con ellos».

Este usuario sí sabe que no debe usar los carriles bici, «aunque creo que sería lo mejor por seguridad». Pero sin embargo mantiene que puede ir por zonas peatonales con su patinete. Otra equivocación muy habitual en Badajoz.

Otros usuario han aprendido la norma pero por las malas. Lidia, que no quiere dar su apellido, fue multada por llevar el patinete eléctrico por una calle peatonal del Casco Antiguo. Esta pacense reconoce que se enfrentó a los agentes cuando fue sancionada con 200 euros de multa. «Les pregunté qué cómo llegaba a casa, me contestaron que tenía que bajarme del patinete e ir caminando con él en la mano, que no se puede llevar por allí, y eso que iba muy despacio».

La confusión de los usuarios de patinetes eléctricos y de los propios conductores se debe a que en otras ciudades el sistema es distintos. En Badajoz no hay una ordenanza municipal que regule el uso de los patinetes eléctricos. El Ayuntamiento descarta aprobarla porque pide que se apliquen las normas con las que cuenta la DGT (Dirección General de Tráfico) para estos vehículos.

Las normas para patinetes eléctricos que se aplican en Badajoz 1 Solo por la calzada 2 25 Velocidad máxima de 25 km/h 3 Casco recomendado, no obligatorio 4 Respetar el código de circulación No pueden ser conducidos por menores de 16, solo puede ir una persona, deben respetarse los semáforos, etc.

Siendo así, los pacenses deben respetar cinco normas. La primera es sobre la velocidad: «Los vehículos de movilidad personal, tal y como establece el Reglamento General de Vehículos, son vehículos de una o más ruedas dotados de una única plaza y propulsados exclusivamente por motores eléctricos que pueden proporcionar al vehículo una velocidad máxima por diseño comprendida entre 6 y 25 kilómetros por hora. Solamente pueden estar equipados con un asiento o sillín si están dotados de sistema de autoequilibrado».

La segunda norma establece cuáles son las características que deben tener estos vehículos (equipamiento, potencia...).

La tercera es sobre dónde circular. La DGT establece que «está prohibido que los VMP (vehículos de movilidad personal) vayan por aceras, zonas peatonales, pasos de travesía, autopistas, autovías, vías interurbanas o túneles en ámbito urbano. Las vías autorizadas para circular las indicará una ordenanza municipal. Si no la hubiera, se permite la circulación por cualquier calzada urbana». Este es el caso de Badajoz, al no existir normativa local, los patinetes solo pueden ir por la calzada.

La norma cuatro indica que los conductores de VMP están sometidos a las mismas tasas máximas de alcohol permitidas por la Ley de Seguridad Vial, así como a la prohibición de conducir con presencia de drogas en el organismo. La quinta indica que tampoco pueden llevar auriculares puestos, ni hacer uso del móvil o cualquier otro dispositivo mientras van conduciendo.

A estas normas básica se une que los conductores de estos vehículos deben respetar obviamente las normas generales de circulación. Es común, por ejemplo, que se salten los semáforos en rojo para zigzaguear entre el tráfico y acortar sus desplazamientos. Eso es sancionable con 200 euros de multa como los otros comportamientos prohibidos específicamente por la DGT.

Otra norma general es que, igual que en el caso de los ciclomotores, solo pueden ser conducidos por personas mayores de 16 años y los vehículos deben contar con seguro.

El casco, la mayor incógnita

Además de por dónde circular, una duda muy común entre los usuarios es si deben llevar casco. Va a ser obligatorio en breve, pero por el momento no lo es. La Ley de Tráfico se ha modificado para que sea obligatorio llevar esta protección en VMP, pero aún no se ha desarrollado la norma, por lo que la policía no puede sancionar.

Eso sí, la DGT recomienda que los usuarios lo lleven. La joven que tuvo un accidente la semana pasada en Badajoz no sufrió peores heridas porque lo llevaba. «Mi cabeza golpeó contra el suelo, pero afortunadamente lo tenía», recordaba. Otros muchos usuarios en Badajoz sin embargo no se lo ponen.

En otras ciudades sí es obligatorio porque tienen una ordenanza municipal que lo establece. En el caso de Badajoz, en cuanto entre en vigor la norma nacional, también se podrá multar a los que no lo lleven. Se espera que sea este mismo año.

Los patinetes en otras ciudades

En otras localidades la norma sobre patinetes es distinta. Cáceres, por ejemplo, tienen una ordenanza para regular su uso desde 2019.

Allí los patinetes sí pueden circular por algunas zonas más allá de la calzada. La norma fundamental establece que deben usar la carretera y que no pueden ir por la acera, los parques y los paseos. Sin embargo sí pueden usar las vías segregadas o itinerarios compartidos entre los peatones y el carril bici.

Además la ordenanza cacereña abre la puerta a excepciones en los que se permita pasar los patines por otras zonas por seguridad. «Se pueden establecer zonas de tránsito compartido con peatones, con señalización o en aceras de más de cinco metros», indica su normativa.

Eso sí, como en otras ciudades, cuando los patinetes y las personas comparten vía los vehículos de movilidad individual no pueden superar los diez kilómetros por hora. La ordenanza de Cáceres establece sanciones máximas de 2.000 euros para los infractores.

Mérida, por su parte, no tiene ordenanza, aunque el pleno municipal sí se ha comprometido a redactar una. Se va a crear un grupo de trabajo para hacer una normativa, en línea con el código de circulación, pero centrado en la capital autonómica.

Problemas con los patinetes en Badajoz

En Badajoz los patinetes son cada vez más numerosos y tras varios años está claro que no se trata de un fenómeno puntual, sino de un tipo de vehículos que han llegado para quedarse. Sus usuarios piden más vías por las que poder circular, para aumentar su seguridad tras varios accidentes graves.

También reclaman aparcamientos para poder dejar sus vehículos cuando visitan una institución. En algunos comercios ya existen. «Es más sostenible que venga al hospital en patinete que en coche, pero luego no tengo donde dejarlo con seguridad», advierte Emilio Marín.

En los últimos años se han producido varios incidentes graves en la ciudad relacionados con los VMP. Solo el año pasado hubo dos sucesos muy graves. En mayo un hombre murió al caerse de su patinete en la rotonda de Pedro Balas López, en la barriada de Antonio Domínguez. El joven, de 32 años, entró en la rotonda con su patinete y se cayó golpeándose contra el suelo. Tras el impacto perdió el sentido y fue trasladado al Hospital Universitario, donde falleció unos días después.

En septiembre de 2024, además, un hombre atropelló a un niño de siete años y su madre cuando salía del colegio Juventud, luego se dio a la fuga pero fue detenido. El menor tuvo que ser atendido en la UCI.

