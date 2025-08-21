La Guardia Civil mantiene abierta la operación de La Cañada-Moreras

Redada de la Guardia Civil y la Policía Nacional en la calle Huerta de las Mellas este miércoles.

Rocío Romero Badajoz Jueves, 21 de agosto 2025, 12:22 Comenta Compartir

La Guardia Civil mantiene abierta la operación que este miércoles desarrolló una redada en la barriada de La Cañada-Las Moreras de Badajoz. Esta se saldó con varios detenidos y aprehensiones de drogas y armas, aunque las actuaciones no están cerradas y aún es posible que se practiquen más.

Es por ello que el instituto armado no ha facilitado aún el saldo de la operación. Aunque se espera que el volumen de incautaciones sea alto y que sean varios los arrestados.

La redada fue una de las de mayor importancia en la ciudad en los últimos tiempos y contó con la colaboración de la Policía Nacional. Distintas unidades participaron en el operativo, que movilizó a una treintena de agentes de los dos cuerpos. Entre ellos, los del grupo USECIC de la Guardia Civil. La Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia se encarga de reforzar la seguridad y actuar en situaciones que requieren una respuesta rápida y especializada.

Así fue en este caso, dado que los registros requieren de muchos agentes para contener que nadie salga o entre de las propiedades a las que accedan mientras ejecutan los registros, ya sean viviendas o garajes.

Ampliar Uno de los agentes de la USECIC que intervino ayer en la redada de La Cañada-Moreras. Pakopí

La operación se centró en la calle Huerta de las Mellas, donde cortaron el paso. Esta vía discurre paralela al parque del río y al camino de Madre Vieja, y está muy próxima al Puente Real. Forma parte de la barriada La Cañada.

Allí, el despliegue de medios ha sido uno de los mayores vistos en la ciudad con una treintena de efectivos entre quienes accedían a las viviendas y quienes permanecieron en los exteriores para mantener la calma. Aunque la maniobra generó cierto revuelo y se prolongó durante gran de parte de la mañana del miércoles, no trascendieron incidentes.

Se vieron agentes con pasamontañas, mazos y palas para acceder a las viviendas. Contaron con el apoyo de las unidades caninas especializadas en detección de drogas. Los vehículos de la Guardia Civil y la Policía Nacional llenaron la calle.

Según pudo saber HOY, los agentes realizaron varias detenciones y, además de incautarse de estupefacientes, intervinieron armas de fuego. Aún se tardará varios días en conocer el resultado de esta intervención dado que, como se ha indicado antes, continúa abierta y no se descartan más actuaciones.