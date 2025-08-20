La Guardia Civil desarrolla una operación contra la droga en Las Moreras Los agentes buscan desde primera hora sustancias estupefacientes en una redada desde primeras horas de este miércoles

Agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil, en el operativo de Las Moreras este miércoles.

Rocío Romero Badajoz Miércoles, 20 de agosto 2025, 11:50 Comenta Compartir

La Guardia Civil ha desarrollado esta mañana de miércoles una redada en la barriada de Las Moreras en Badajoz con el apoyo de la Policía Nacional. La actuación está dirigida contra el tráfico de estupefacientes y ha tenido en la calle Huerta de las Mellas uno de sus puntos centrales desde primeras horas de hoy

Según ha podido saber HOY, se han producido varias detenciones y a la incautación de sustancias estupefacientes se han unido también la intervención de armas de fuego.

De momento no se han conocido las consecuencias de esta actuación, dado que el instituto armado aún no ha facilitado datos de la operación. Se espera que, a lo largo de este miércoles, se pueda conocer más información oficial que aclare el resultado de la intervención.

No es la primera vez que los agentes acuden a esta barriada de la margen derecha. En junio fue una de las últimas ocasiones, dentro de un operativo más amplio con el que pudieron desarticular un laboratorio de cocaína en una finca de la urbanización Malas Aradas, la Policía Nacional también registró viviendas en Las Moreras.

Aunque el laboratorio, con droga y equipamiento para procesarla, se encontró en Malasaradas, hubo más registros en Badajoz y también se detuvo a parte de los implicados en otras ubicaciones. Además de Las Moreras (donde la Guardia Civil busca drogas de nuevo este miércoles, como y ase ha indicado), el despliegue policial también llegó a San Roque y varias calles del polígono El Nevero.

La Policía desarticuló un laboratorio de cocaína en Malas Aradas en una operación que también se desarrolló en Las Moreras

En marzo de este año, la Policía Nacional se incautó de un kilo de cocaína que portaba un hombre que se desplazó en patinete de La Cañada a las Moreras y que, al ver a los agentes, adoptó una actitud sospechosa.

En noviembre del año pasado también hubo una gran incautación de cocaína cuando la Policía Nacional interceptó un camión en la frontera de Caya con 240 kilos. En ese caso, la droga entraba en España en los porta-palés que llevaba en los bajos el remolque de un camión. El vehículo transportaba empanadillas congeladas, pero los perros de la Unidad de Guias Caninos señalaron la carga secreta. El alijo se valoró en 26 millones de euros.

La policía detuvo al conductor del camión, que está pendiente de juicio. El arrestado, de 40 años, alegó que alguien había metido los 240 kilos de cocaína sin que él lo supiese.