Badajoz pone en venta otras tres parcelas para ingresar casi cinco millones de euros más

Rocío Romero Badajoz Miércoles, 10 de septiembre 2025, 07:36 Comenta Compartir

Tres nuevas parcelas propiedad del Ayuntamiento de Badajoz han salido a concurso este martes por casi cinco millones de euros. El alcalde, Ignacio Gragera, pone en venta dos terrenos en Ronda Norte y uno más en Distrito Rosales (la zona de expansión de Huerta Rosales). Así, crece la lista de suelo en proceso de venta, en la que ya figura la Casa de las Aguas, una más en Cerro del Viento y otra junto a la piscina en obras. En esta última zona ha quedado desierta la oferta de una más.

El objetivo del Gobierno local es lograr dinero para realizar inversiones en la ciudad y, entre estas, la edificación de VPO por parte de la Inmobiliaria Municipal en zonas donde la empresa privada no está muy interesada. Entre ellas, el Casco Antiguo.

De todas formas, este martes se publican los datos de dos suelos que están muy próximos al Palacio de Justicia de Ronda Norte y al parque de medianas superficies comerciales donde está Mercadona. Los dos terrenos se ubican en la avenida de Eugenio García Stop, a ambos lados de la avenida. En los dos se pueden edificar bloques hasta ocho alturas y, según los documentos de la venta, en uno se pueden levantar 106 pisos y en otro 110.

Con el número 18 de la calle corresponde un terreno de 2.584 metros cuadrados y una edificabilidad máxima de 12.100 metros cuadrados por 2.136.983 euros. En la acera de enfrente, correspondiente al número 21, la parcela mide 2.797 metros cuadrados y una edificabilidad máxima total de 12.564 metros cuadrados por 2.215.577 euros.

El servicio de Patrimonio se encarga de realizar las valoraciones de suelo, para las que tiene en cuenta el precio de viviendas del entorno. Igual que ha hecho para el solar que también vende en Distrito Rosales, en la carretera de Olivenza. Es un solar más barato porque es más pequeño. Se trata de 1.178 metros cuadrados que ofrecen una edificabilidad máxima de 2.423 metros cuadrados. El precio de salida es de 580.115 euros. Linda con la avenida Príncipe de Asturias, que es la que lo separa de Huerta Rosales, y con el recinto de la UEx.

En este caso no figura el número máximo de vivienda permitido para este solar, como ocurre con los otros dos de Ronda Norte, pero sí que tiene otro condicionante. Tienen en cuenta las edificaciones del entorno -que están en construcción algunas y otras aún sobre plano- para su diseño. El propietario del otro solar de la misma manzana es Altecnic, que ha presentado su propuesta de construcción para mantener cierta consonancia y que se adjunta en los pliegos de condiciones.

Aunque este suelo de Distrito Rosales sea más pequeño que los de Ronda Norte, resulta interesante por la zona en la que se ubica: una nueva barriada estructurada en torno a un bulevar similar al de Condes de Barcelona. Las obras de urbanización están prácticamente terminadas a falta de que el Ayuntamiento asuma las nuevas calles, donde hace tiempo se ve el mobiliario urbano y los juegos infantiles. Hay también tres bloques en construcción, en marcha la edificación de la nueva gasolinera que sustituirá la que da hacia la carretera de Olivenza y abierto el nuevo supermercado Mercadona. En esta barriada el Ayuntamiento ha cedido otro suelo a la Junta de Extremadura para que construya 50 viviendas de protección oficial.

El Ayuntamiento posee la mayoría de estos suelos que está poniendo en venta de las cesiones gratuitas y obligatorias que tienen que realizar las promotoras cuando van construyendo en las nuevas barriadas.

Ha desarrollado este modelo de venta con éxito en otras ocasiones, como cuando vendió el antiguo Ifeba en la avenida de Federico Mayor Zaragoza.