Las 461 VPO que construirá la Junta en Badajoz generan 600 solicitudes en un mes

El plazo no está cerrado y los interesados aún pueden presentar sus solicitudes a las 461 viviendas de protección oficial que la Junta de Extremadura tiene previsto construir en Badajoz ... .

En el primer mes que ha pasado desde que la empresa pública Urvipexsa y el Ayuntamiento de Badajoz presentaron la iniciativa, 516 personas han presentado su solicitud para adquirir uno de estos pisos en Badajoz como primer municipio. A estas se unen otras 96 solicitudes que indican la ciudad como segunda opción. En total, son 612.

Las inscripciones se encuentran en plazo de resolución, por lo que no quiere decir que estas personas estén inscritas aún. Pero sí que muestra el interés que ha el plan Habita ha suscitado en estas primeras semanas.

Las promociones se levantarán en cinco barriadas. En la avenida de Elvas, frente a la Universidad, irán dos promociones con 61 y 28 viviendas, respectivamente. En Cerro Gordo levantarán otras dos promociones con 50 y 76 viviendas, en lo que supondrá una reactivación de la construcción desde que se creó la barriada. También edificarán en Distrito Rosales, en la carretera de Olivenza, otros 50 pisos.

Hasta aquí, todos serán en bloque. En cambio, en Suerte de Saavedra se apuesta por unifamiliares con tres iniciativas distintas de 39, 22 y 38 casas. Mientras que en La Pilara se prefiere combinar las dos opciones con 62 pisos en bloque y 35 unifamiliares.

Entre todas las promociones suman 461 viviendas, aunque no se descarta que el número pueda acercarse a las 500 una vez que comiencen a diseñar y adaptar las medidas a los solares, que ha cedido el Ayuntamiento de Badajoz de forma gratuita.

Estas viviendas protegidas en régimen especial (VPORE) tendrán una superficie útil que oscilará entre los 60 y 80 metros cuadrados, todas incluirán garaje y trastero, y prestarán especial atención a la eficiencia energética.

Los precios variarán entre los 110.000 y los 140.000 euros, con IVA aparte. Hay que tener en cuenta que, al ser protegidas, tributan con este impuesto al 4% y que se facilitará que la financiación bancaria llegue al 80% del importe. Además, los menores de 35 años pueden acceder a ayudas públicas para la entrada.

Las condiciones son las mismas para toda la región, dado que esta campaña se enmarca dentro del plan Habita, que plantea 3.000 viviendas en Extremadura. El objetivo es que estén terminadas en 2027.

Los interesados en solicitar una de estas viviendas deben inscribirse en la web de la empresa pública Urvipexsa. Ahí accederán a una encuesta distinta por cada una de las cinco barriadas donde levantarán viviendas.

Ahí se puede hace constar dos solicitantes por cada encuesta, los datos personales de ambos y los ingresos familiares. Si son inferiores a 12.600 euros, hasta 21.000 euros, hasta 29.400 o superiores a esta última cifra. Se pueden añadir observaciones y puntualizar si la familia cuenta con una persona con discapacidad que requiera una adaptación de la vivienda.

Una vez complementada, hay que presentar la encuesta directamente en las oficinas de Urvipexsa (que está en Cáceres) o remitirlas por correo electrónico a la dirección 'badajoz@urvipexsa.es'.

Para poder optar a estas adquisiciones es necesario presentar esta encuesta y constar como demandante en el Registro de Demandantes de Vivienda Protegida de Extremadura, gestionado por la Junta. Este paso es indispensable para acceder al proceso de adjudicación, que comenzará a partir del 1 de enero del próximo año.

Al ser viviendas protegidas en régimen especial, los compradores deben cumplir algunos requisitos, como no superar los ingresos familiares en 37.800 euros anuales (con alguna variación por hijos); así como no tener otra vivienda en propiedad donde pueda residir la unidad familiar.