El Ayuntamiento de Badajoz reactiva la construcción de VPO por la bajada de tipos de interés

La bajada de los tipos de interés en los últimos meses ha facilitado a la Inmobiliaria Municipal impulsar el plan de vivienda protegida. Hace ... solo unos días, el Ayuntamiento anunció que acababa de adjudicar la construcción de las primeras ocho viviendas en la calle Toledo de San Roque y espera poder sacar a concurso otras 34 en la calle Hermanos Vidarte.

El concejal de Urbanismo, Carlos Urueña confía en haber iniciado el próximo año entre 150 y 200 pisos con algún grado de protección en distintas zonas de la ciudad. Ya que a San Roque se le unirá Suerte de Saavedra o el Casco Antiguo.

Los precios de los pisos oscilarán entre los 55.000, de los pisos de un dormitorio, y los 125.000 euros, con cuatro habitaciones.

El Ayuntamiento presentó el plan de vivienda municipal hace tres años, pero el endurecimiento de las condiciones de crédito por parte de los bancos y la subida del precio del dinero le dificultó la financiación.

Ahora que los tipos de interés llevan unos meses a la baja, ya hay entidades interesadas en financiar este tipo de promociones y han podido sacar a concurso la ejecución de las primeras.

Urueña explica que las empresas públicas deben acogerse al principio de prudencia financiera y tienen unos límites marcados por el Ministerio de Hacienda. «Estos dos años subió el interés del dinero y por prudencia financiera no entraban los bancos en la operación», explica.

«Nosotros siempre hemos tenido interés, pero no teníamos financiación», subraya el edil.

«Nosotros siempre hemos tenido interés, pero no tenemos financiación» Carlos Urueña Concejal de Urbanismo

Una de las condiciones que miran los bancos es que las viviendas que se vayan a construir estén casi todas adjudicadas, unos parámetros que se cumplen en estas dos promociones de Ronda Norte, pero menos en otra prevista en Suerte de Saavedra con 16 pisos y otros siete en la calle Monsalud de San Roque.

Aun así, la Inmobiliaria quiere tener en marcha entre 150 y 200 pisos durante 2025. A las ocho de la calle Toledo y las 34 de Hermanos Vidarte, se sumarán otras 52 en el Cuartón Cortijo, las siete de Monsalud y las 16 de Suerte de Saavedra.

En el centro

En el Casco Antiguo también van a impulsar la construcción de entre 30 y 40 viviendas. Estas están previstas hace años, cuando el Ayuntamiento convocó un concurso de arquitectura para diseñar una serie de promociones entre la torre de Espantaperros y la ronda del Pilar. Estas no serán protegidas, pero su precio será similar.

En este último caso, la financiación no llegará de los bancos. Sino que lo asumirá el Ayuntamiento directamente. Aquí irá parte del dinero que quieren ingresar por la venta de nueve parcelas en la avenida de Elvas y cerca del parque del río.

El Ayuntamiento ha recibido este suelo que va a vender de las cesiones gratuitas que están obligadas a realizar las empresas privadas cuando desarrollan un sector nuevo. La ley marca qué puede hacer el Ayuntamiento ese dinero y, entre las posibilidades, se encuentra la construcción de vivienda.

La expansión de la ciudad por Huerta Rosales y avenida de Elvas proporcionará más suelo al Ayuntamiento, que lo cederá a la Inmobiliaria Municipal para construir vivienda protegida y que esos nuevos sectores alcancen el 25% de VPO que marca la Ley.

Hasta ahora, la Inmobiliaria Municipal solo ha promovido vivienda para alquiler en aquellas promociones que no ha logrado vender de forma completa y que no eran de VPO. Inmuba solo construye vivienda de renta libre (que en ocasiones tiene un precio incluso inferior al marcado por la VPO) en aquellas zonas donde no hay interés de promotoras privadas. Sobre todo, en el Casco Antiguo y las pedanías. De momento, no tiene sobre la mesa iniciativas de alquiler asequible.

La reactivación de construcción de la inmobiliaria dentro de la ciudad es importante, dado que la última promoción que entregó fue hace diez años en San Fernando.