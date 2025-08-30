El Ayuntamiento de Badajoz vende la Casa de las Aguas por 1,8 millones de euros

El Ayuntamiento de Badajoz quiere tener más ingresos para realizar inversiones en la ciudad. De ahí, que ayer pusiera a la venta dos parcelas ... por las que recibirá más de dos millones de euros.

La más destacada es la 'Casa de las Aguas', que se encuentra prácticamente en ruinas en el número 2 de la avenida de Carolina Coronado. El precio es de 1,8 millones de euros.

El solar mide 3.808 metros cuadrados y se ha quedado en una de las zonas de expansión de la ciudad, dado que el parque del río ha revalorizado el área y se han construido viviendas con piscinas, pádel, gimnasio, parque infantil y jardines.

El PGM permite una edificabilidad de 9.215 metros en el solar en venta, lo que se traduce en que se pueden levantar 80 viviendas de 120 metros cuadrados. Se permiten varios bloques de hasta seis alturas contando la planta baja. Hay que tener en cuenta que anejo a este suelo municipal hay otro solar del empresario Pelayo Moreno donde también se puede construir. Entre las dos parcelas se puede edificar un centenar de viviendas.

El Ayuntamiento vende su parte. Según los pliegos, estima que el futuro propietario puede obtener el permiso de obras y la aprobación del proyecto de ejecución en el plazo de tres años, y de otros tres más para las licencias de primera ocupación.

El dinero que obtengan de la subasta de este suelo se destinará a financiar la edificación de 33 viviendas con algún grado de protección y que promoverá la Inmobiliaria Municipal. Aquí no las puede construir porque el PGM dedicó la Casa de las Aguas a vivienda libre y el Gobierno local entiende que ese tipo de vivienda debe ser construida por empresas privadas mientras la Inmobiliaria Municipal se vuelca en zonas menos atractivas o destinadas a VPO.

La venta de la Casa de las Aguas se anunció en julio de 2023 y ahora dan un nuevo paso para ello. Ya lo intentaron con anterioridad, dado que en 2009 lo pusieron a la venta por 2,5 millones de euros y la oferta quedó desierta.

La Casa de las Aguas lleva más de 25 años vacía. En sus inicios se usó por parte del servicio municipal de agua y después como almacén de Vías y Obras. Pero este servicio se trasladó a El Nevero en 1999 y desde entonces no ha tenido un uso definido. Aunque la asociación de vecinos Santa Isabel lo usó durante una época.

El plazo de presentación de las ofertas finalizará el 29 de septiembre. Las condiciones se pueden consultar en la plataforma de contratos del sector público, donde el Ayuntamiento ha publicado la subasta de otro terreno por el que pretende ingresar 450.000 euros. Este mide 600 metros cuadrados y se ubica en el número 20 de la calle Antonio Chaves, que es perpendicular a la avenida Damián Téllez Lafuente y en el Cerro del Viento.

El 7 de agosto terminó el plazo para presentar ofertas a otra parcela más, en las inmediaciones del parque del río, por 648.000 euros. Este año quedó desierta la subasta de un cuarto solar, también en la avenida de Adolfo Díaz Ambrona.