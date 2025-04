El Gobierno anunció una aduana en la plataforma logística de Badajoz, pero no lo ha cumplido

Para ofrecer más ventajas a las empresas y atraerlas al tren, el Gobierno anunció hace dos años que invertiría cinco millones de euros en crear ... una aduana dentro de la terminal ferroviaria de la plataforma logística del Suroeste Europeo en Badajoz. El apeadero ya está terminado, pero la aduana no se ha construido aún ni se han conocido más datos sobre esta. Ni siquiera se ha firmado el convenio con la Junta de Extremadura para la financiación, que en total sería de ocho millones de euros con una segunda de fase que sumaría tres a los cinco iniciales.

En 2022, Adif modificó el contrato que tenía con la constructora de la terminal para reservar el espacio donde el Ministerio de Política Territorial iba a edificarla.

Los planes pasan por construir un edificio que reúna todos los servicios aduaneros y de control de mercancías. El objetivo es operar como ventanilla única (One Stop Shop), para que las empresas puedan operar con los sistemas de España y Portugal. Ahí se instalaría el servicio aduanero de la Agencia Tributaria, así como los servicios integrados de la Delegación del Gobierno. Entre ellos, el de agricultura, sanidad exterior, sanidad animal, sanidad vegetal, Agencia Española del Medicamento, control de calidad comercial, control de seguridad de los productos y Guardia Civil, entre otros.

Así se permitirá que las empresas no tengan que realizar trámites en los puertos de España y Portugal. De esta manera, sumaría un atractivo para que las compañías se decanten por usarlo dado que podrán solventar los trámites al cargar la mercancía en los trenes de la terminal ferroviaria en construcción. Pero dos años después de anunciarse, la Delegación del Gobierno no ofrece información. La Junta asegura que envió una propuesta de colaboración en marzo y que aún no ha recibido respuesta por parte de la Delegación.

El anterior alcalde, Francisco Fragoso, insistió durante años en que la plataforma debía ser declarada zona franca para ofrecer ventajas fiscales a las empresas, un título que depende del Gobierno central. Lo intentó durante los ocho años que fue regidor como un aliciente para que más empresas aterrizaran en el recinto, pero no lo consiguió.

El actual alcalde, Ignacio Gragera, ha hablado en más ocasiones de la necesidad de instalar una terminal de mercancías en el aeropuerto de Badajoz, algo que tampoco ha prosperado.