Gutiérrez marca distancia con Gallardo: «Yo no tendería la mano a Guardiola para los Presupuestos»

La candidata a liderar el PSOE extremeño marca distancia con su adversario en las primarias socialistas. Esther Gutiérrez disiente de la postura de Miguel Ángel ... Gallardo sobre la disposición a hablar con la presidenta de la Junta para la aprobación de los Presupuestos extremeños para 2025. La aspirante a la Secretaría General del PSOE de Extremadura señala que ella no tendería la mano a María Guardiola para sacar adelante las cuentas regionales.

Gutiérrez dejó clara su postura ayer ante la militancia de Almendralejo, en una parada en la capital de Tierra de Barros dentro de la campaña de primarias, donde la socialista insistió en la necesidad de hacer una «oposición firme a la derecha».

Hizo estas declaraciones después de que Miguel Ángel Gallardo dijera que «tendía la mano a Guardiola para los presupuestos». Hay que recordar que el Ejecutivo autonómico del PP intenta sacar adelante las cuentas, pero no termina de llegar a un acuerdo con Vox. Sin los diputados extremeños de la formación de Abascal, al PP solo le queda llamar a la puerta del PSOE. «Guardiola tiene que sentarse, no ser tan soberbia, pensar más en los intereses de los extremeños y no estar dedicada permanentemente a seguir directrices de Madrid», señaló Gallardo este jueves ante la prensa.

«Yo no se la tiendo», aseveró Gutiérrez, en respuesta a esta postura del presidente de la Diputación de Badajoz. A su juicio, las cuentas «no contemplan las cantidades económicas que necesitan medidas importantes para esta tierra», entre las que citó el proyecto del regadío de Tierra de Barros.

Además, ha insistido en que el PP está pidiendo un apoyo «a cambio de nada», una «carta blanca» a la que se niega la candidata a liderar el PSOE extremeño. «No puede ser que usted quiera que nosotros le apoyemos los presupuestos y los diputados del PP de esta tierra en el Congreso no apoyen los presupuestos del Gobierno de España, que contemplan (para Extremadura) una financiación mucho mayor que las anteriores y serán beneficiosos».

Por último, ha exigido un «saber estar institucional» a María Guardiola, porque «no puede ir a una Conferencia de Presidentes y faltar al respeto al Presidente del Gobierno, sea del grupo político que sea», recoge su candidatura en una nota de prensa.

«La presidenta de mi tierra tiene que estar a la altura institucional que se le requiere a un presidente, como lo han estado los anteriores», ha aseverado.

Por todo ello, ha remarcado que si quiere el apoyo de los socialistas, «que se aplique el cuento, que haga unos presupuestos innovadores, que atiendan las necesidades de esta tierra y que apoye los Presupuestos Generales», entonces, ha señalado «empezaríamos a hablar».