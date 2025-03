Vox llega a plantear al PP su regreso al gobierno regional si apoya los presupuestos

PP y Vox chocan en la negociación de los Presupuestos de 2025 por las medidas en contra de la inmigración, un asunto que ha generado ... una ruptura que puede ser definitiva.

En la mañana de ayer expiró el plazo para la presentación de enmiendas a los Presupuestos de 2025. El voto de Vox fue decisivo para que no salieran adelante las enmiendas de totalidad presentadas por PSOE y Unidas por Extremadura, lo que permitió que el proyecto de ley siguiera con su tramitación. Sin embargo, ahora abandona el proceso después de que no haya conseguido llegar a un acuerdo con el PP.

Representantes de Vox y del Gobierno regional estuvieron negociando hasta la madrugada de ayer, en unas reuniones en las que la formación de Santiago Abascal llegó a plantear volver a formar parte del Ejecutivo autonómico, según indican fuentes del PP.

Esta opción también se ha sugerido en otras comunidades en las que ambos partidos compartieron hasta julio el gobierno regional, como Murcia, y también en el marco de la negociación para las cuentas autonómicas del próximo año. Sin embargo, Vox niega que se haya planteado esa posibilidad en Extremadura.

Pero a pesar de estos contactos finalmente no se llegó a un acuerdo. El motivo principal está en las diferencias sobre la política migratoria, que ya fue clave en la ruptura del Gobierno regional en julio.

Vox insiste en que el PP debe separarse de la política del Gobierno central de Pedro Sánchez en materia migratoria. Ese debate nacional lo ha trasladado a la elaboración de los presupuestos de las comunidades autónomas, Se trata de una cuestión ideológica clave para sus votantes.

En el caso de Extremadura, Vox ha solicitado que se autorice a los municipios de la región que acogen inmigrantes a realizar una consulta popular sobre este asunto, una propuesta que ha sido confirmada por los representantes extremeños del partido.

También ha pedido al PP una reducción de las subvenciones que se destinan a las asociaciones que trabajan con inmigrantes en la comunidad y que se impida que estos colectivos puedan acceder a ayudas autonómicas como la renta básica.

El Gobierno regional del PP ha rechazado estas pretensiones porque considera que estas medidas son ilegales y además fomentan el odio. En esta línea, fuentes del PP aseguran de manera rotunda que «no van a ser rehenes de un pacto que fomenta el odio y atenta contra la Constitución, son medidas que proponen un señalamiento y resultan denigrantes» han subrayado.

Pero algo más se ha roto en el diálogo con Vox, al que los populares acusan de cambiar de criterios a lo largo de la negociación y de basar sus peticiones en una cuestión que no es de competencia regional y además se basa únicamente en criterios ideológicos. También critican que ahora planteen su vuelta al Ejecutivo autonómico cuando ellos lo abandonaron por decisión propia.

Por parte de Vox también hay decepción, ya que considera que en otras ocasiones se ha podido negociar con el PP, pero que esta vez ha encontrado una oposición rotunda a ciertas propuestas.

Gasto superfluo y campo

En este sentido, el portavoz parlamentario de Vox, Óscar Fernández, reconoció ayer que la política en materia de atención a inmigrantes impide el acuerdo con el PP, pero aseguró que hay otras cuestiones sobre las que no se ha llegado a un acuerdo.

Según dijo, Vox quiere dejar patente en las cuentas el rechazo «a la política de puertas abiertas de Pedro Sánchez», a lo que considera «gasto superfluo» y al pacto verde europeo. También pide al PP fomentar una bajada «real y profunda de impuestos» y apostar más por el campo.

Fernández apuntó que su grupo tenía preparadas sus enmiendas parciales, unas 60, en las que recogía las medidas incluidas en el pacto que permitió la investidura de María Guardiola y que quedaron pendientes tras la ruptura del Gobierno regional. Pero ante la falta de acuerdo con los populares ha preferido no presentarlas.

Para Óscar Fernández, la opción que tiene ahora el PP es llegar a un acuerdo con el PSOE, que con su abstención podría permitir la aprobación de los Presupuestos de 2025, o bien retirarlos y consensuar las cuentas con Vox. A su juicio, esto supondría respetar el resultado de las elecciones autonómicas del pasado año, que por primera vez en la comunidad concedieron mayoría al bloque de derechas.

«Creemos que se puede dar el acuerdo, siempre y cuando estos presupuestos se rehagan», añadió.

Chantaje para Guardiola

La presidenta de la Junta, María Guardiola, mostró su sorpresa por la decisión de Vox y señaló que sus cinco diputados en la región están sometidos a las exigencias de Santiago Abascal. La jefa del Ejecutivo extremeño confirmó que ha llegado a negociar personalmente para intentar sacar adelante estas cuentas y que había posibilidad de acuerdo en materia de fiscalidad, educación y ayudas a la natalidad.

«Esperar al último día de la presentación de enmiendas parciales me parece un poquito vergonzoso», afirmó. «Lo que pasa es que pretenden meter cuestiones ideológicas para chantajearnos con el presupuesto de la comunidad autónoma. Me parece lo más irresponsable que he visto nunca», sentenció.

Guardiola añadió que no va a retirar el proyecto de ley y que va a intentar «hasta el último momento» aprobar los Presupuestos de 2025.