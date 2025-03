Guardiola sobre Vox: «Pretenden meter cuestiones ideológicas para chantajearnos»

María Guardiola se lanza contra Vox tras conocerse que la formación de extrema derecha ha decidido no presentar enmiendas parciales a los Presupuestos regionales de 2025 y exigir al PP que los retire ... . La presidenta de la Junta y del PP extremeño se ha mostrado sorprendida esta mañana, en el acto de la firma del protocolo de actuación para la puesta en marcha de los centros de atención a víctimas de violencia sexual, por la postura de la formación que encabeza Ángel Pelayo Gordillo en Extremadura. Guardiola no ha ahorrado calificativos hacia los parlamentarios de Vox, a los que acusa de ser irresponsables y de someterse a las exigencias de su líder nacional, Santiago Abascal. La jefa del Ejecutivo extremeño ha confirmado que ha llegado a negociar personalmente con ellos para intentar sacar adelante estas cuentas y lanza un guiño al PSOE para intentar recabar ahora su apoyo.

«Esperar al último día de la presentación de enmiendas parciales me parece un poquito vergonzoso. No presentaron una enmienda a la totalidad de los Presupuestos y por tanto les pareció unas buenas cuentas. Y podían haber mejorado con sus aportaciones estos Presupuestos y tener los mejores presupuestos posibles para los extremeños. Han decidido esperar al último día (enmiendas parciales) para, como siempre someterse a las exigencias de Santiago Abascal», ha iniciado su discurso Guardiola en la sala de prensa de la Junta.

«Me da mucha pena que en lugar de estar pensando en el interés de su tierra estén en clave partidista y buscando siempre el relato corto. Aquí en Extremadura tenemos muchos problemas, agravios históricos que superar y hemos cogido la carrera de empezar a crecer y me parece lamentable que Vox haya decidido tirarlo todo por la borda por exigencias del señor Abascal», ha insistido.

En ese sentido, la presidenta de la Junta y del PP extremeño ha explicado que «hemos estado hablando con Vox hasta esta misma mañana. Acabo de enterarme por vosotros de las declaraciones de Vox pero por supuesto que hemos estado trabajando juntos y hemos dado nuestra opinión a los temas que ellos nos han planteado. Y hemos estado siempre dispuestos a ceder, a admitir, a decir qué enmiendas nos parecían correctas, que eran muchas. Todos los que ellos presentaban en materia de mejora de la fiscalidad, de ayudas a la natalidad, de ayudas en materia educativa...abiertos siempre a construir y a mejorar».

Por eso, María Guardiola ha mostrado su estupefacción ante la postura adoptada esta mañana por Vox tras asegurar que ha tenido «conversaciones »con ese partido, conversaciones que «últimamente» ha abordado con esta formación el consejero de Presidencia (Abel Bautista, secretario general del PP extremeño) y la consejera de Hacienda (Elena Manzano) «hasta ayer mismo».

Chantaje

«Lo que no puede ser es que se agarren a cuestiones que nada tienen que ver con los Presupuestos. Quedan retratados. El presupuesto les parece perfecto (porque no presentaron enmienda a la totalidad) y con él no hay problema. Lo que pasa es que pretenden meter cuestiones ideológicas para chantajearnos con el presupuesto de la comunidad autónoma. Me parece lo más irresponsable que he visto nunca», ha sentenciado.

Guardiola ha subrado que va a intentar «hasta el último momento» aprobar la ley de presupuestos de Extremadura que ahora mismo tiene el Gobierno del PP en la Asamblea de Extremadura. Y para eso, si no fructifican finalmente las negociaciones con Vox, necesita a PSOE y/o Unidas por Extremadura. «Tenemos que estudiar las enmiendas presentadas por PSOE y Unidas por Extremadura y mantengo las expectativas de aprobar el presupuesto. Ahora mismo en el PSOE el liderazgo no está claro. Ellos tendrán un congreso e igual cambian las cosas si hay otro liderazgo con ganas de construir y aportar podremos aprobar el mejor presupuesto que merece Extremadura y los extremeños. Dejo siempre esa puerta abierta, dispuesta a hablar. A negociar. Como siempre».

«Estudiaremos sus enmiendas y aprobaremos las que consideremos son buenas para nuestra tierra», ha remarcado antes de responde a la cuestión de si convocaría elecciones anticipadas en el caso de no sacar adelante las cuentas autonómicas. «Tengo el objetivo de sacar el presupuesto adelante y es lo que interesa. Somos un gobierno estable, que trabaja y demuestra con rigor que Extremadura puede crecer, que tenemos los ingredientes perfectos para ser una comunidad que destaque. Sigo teniendo esa expectativo de aprobar el Presupuesto. Ellos (Vox) tendrán que explicar su postura. De repente salen por peteneras. No han dado ni siquiera la oportunidad de estudiar sus enmiendas», ha dicho nuevamente.

Preguntada si como ha hecho la presidenta de Baleares, la también popular Marga Prohens, retira los Presupuestos presentados ante la falta de apoyo parlamentario, y gobierna el próximo año con presupuestos prorrogados, Guardiola se ha limitado a señalar que «voy a intentar hasta el final aprobar el Presupuesto».