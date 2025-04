Los niños disfrutan de su día de feria

Hoy me han dicho que me puedo montar hasta cuatro veces», contaba Alba Cuadrado que vino con sus padres y su hermano desde Olivenza a ... pasar ayer la tarde en la feria.

«Hemos aprovechado que es el día del niño y que las atracciones son más baratas porque tenemos dos hijos y días como este son un desahogo para nosotros que no podemos derrochar mucho dinero», explicaba su padre Miguel Ángel Cuadrado.

Pasaban las ocho y media de la tarde cuando la familia al completo se había montado en el dragón. «Hay que hacer cuentas para venir a la feria porque está todo por las nubes, pero por ver sus caras de felicidad merece la pena».

Con las cuentas hecha fueron también José Carlos Figueredo y Maite Rojas, ellos tienen dos hijas pequeñas, y cuentan que cada día de feria se han gastado 20 euros en montarlas a las dos. «Hoy hemos ampliado y el tope es 20 euros por cada una, es el día del niños las atracciones infantiles están un euro más baratas y queremos que disfruten», decía.

Otros en cambio aprovecharon el día de ayer para visitar por primera vez la feria, como Cristina Rey que llevó a sus hijos, sus sobrinos y a unos amigos para pasar una tarde de diversión. «El fin de semana no hemos podido venir y hemos aprovechado que hoy es el día del niño. Nosotros necesitamos muchos ticket y viene muy bien que hagan estos descuentos porque aún con la rebaja me sigue pareciendo caro», zanjó.

A quién no le parece excesivo el precio es a María José Jurado, ella acudió con su hija y para su sorpresa esta no quería subir a ningún cacharrito. «Tengo desde el viernes compradas fichas para el tio-vivo y no se quiere montar, es una pena», relataba.

Para ella los precios no son elevados ya que es mucho lo que los Ayuntamientos le exigen a los feriantes por estar ahí.

Una feria que para Manuel Santos, feriante del Zig Zag está resultando rara por la escasa afluencia de personas en los primeros días. «Se nota que hoy es el día del niño y no cabe un alfiler. Yo estoy montando a más gente, solo tienes que ver las colas que hay».