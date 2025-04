Los pacenses se quejan de los precios de la feria: «Muchas atracciones son a 5 euros»

«Una atracción que costaba 3 euros o 3,5 hace unos años, es ahora de 5 euros. Es una subida de más del 60% ... del precio. La mayoría de las atracciones son 5 euros y eso las familias no lo podemos permitir». La queja es de Rocío Sánchez. Esta vecina del barrio de San Fernando tiene dos hijos de 8 y 12 años y ya les ha avisado «que este año solo venimos una noche a la feria, dos no pueden ser».

Sánchez se gastó 120 euros en una noche. Alrededor de 45 euros fueron para cenar los cuatro hamburguesas con patatas en un puesto de comidas. También compraron algodón de azúcar para el pequeño y un churro con chocolate para el mayor. El resto del presupuesto fue para cinco atracciones para cada uno de los niños. «Y mi marido se montó con ellos en la montaña rusa, pero yo no porque no había descuento por ser cuatro y de verdad que me parece todo carísimo».

La reflexión de esta pacense se escucha mucho estos días en el ferial de Caya. Delante de las taquillas se repiten las quejas de los usuarios por el precio de las atracciones de San Juan. La conclusión es que el año pasado ya habían subido los precios, pero en este 2024 aún se han encarecido algo más.

Un padre de familia, delante de una atracción multiaventura, se quejó a los responsables. «Ha subido mucho el precio», le dijo a la mujer que atendía la taquilla. «A nosotros también nos ha subido todo, todos los gastos», le contestó la aludida.

La pasada semana, HOY se hizo eco de las quejas de los propios feriantes. Los costes les han subido también a ellos y muchos dudaban si repercutirlos en la clientela. «En Andalucía hemos mantenido el precio del año pasado, aquí no sé que haremos porque el Ayuntamiento a nosotros nos ha subido un 10%», contaba preocupado Rafael, de atracciones 'El Fari'.

Guía de las atracciones

El precio más asequible que se encuentra es de 3,5 euros, solo en unas pocas atracciones, las que son para los niños más pequeños, por ejemplo, algún hinchable, algún 'scalextric' y alguna atracción más, como las bolas sobre el agua.

Muchos de los cacharritos infantiles, sin embargo, cuestan 4 euros e incluso hay de 5 euros para los pequeños como parques multiaventura con escaleras y distintos obstáculos.

En cuanto a las atracciones para todos los públicos, hay unas pocas a 4 euros pero los 5 son el precio más extendido. Este es el importe, por ejemplo, que hay que pagar para subir a la noria o a la montaña rusa. También a las atracciones con más aventuras, velocidad, etc.

Como novedad en este 2024 no está el clásico Ratón Vacilón, la montaña rusa más conocida. Hay una similar algo distinta de la misma marca. Además hay una montaña rusa con agua y barcas y otra nueva llamada Aladelta. En esta última los usuarios van sentados con las piernas colgando y tiene varias caídas.

Una de las quejas de los clientes que se han acercado estos días al ferial de Caya es que no hay descuentos como en años anteriores. Habitualmente, si los clientes compraban cinco, seis o diez entradas para una misma atracción, cada boleto salía más barato. Por ejemplo, cuatro entradas para un cacharrito que cuesta 4 euros suponen 15 euros en lugar de 16, así el billete individual supone 3,75 euros.

Este año hay menos carteles que ofrezcan estas ofertas. En su lugar en algunas atracciones ofrecen regalos al comprar varios boletos, como una gorra de recuerdo o una escoba en el caso del tren de la bruja.

Otro fenómeno que se está extendiendo son los cacharritos que indican en su cartel o en una pantalla la duración que podrán estar los niños dentro. Así animan a los padres a saber, por ejemplo, que por 4 euros podrán permanecer en una piscina de bolas hasta 10 minutos.

«Nos están sorprendiendo mucho los precios, muy altos. Nosotros vivimos fuera y no podemos venir el día del niño, pero la verdad es que está muy prohibitivo», decía Maribel Yuste, una vecina de La Albuera que vino a visitar San Juan con su familia.

Como indica esta vecina, una de las fechas más esperadas por los padres de familia es el llamado día del niño, que ofrece descuentos de hasta el 50% en algunas atracciones. En esta edición se celebrará este miércoles 26 de junio y se espera mucha concurrencia en el ferial de Caya precisamente para poder ahorrar dado los precios actuales.

«Les hemos dicho a mis hijos que solo tres cacharritos cada uno y, si se puede, volveremos el día del niño a hacer otros tantos. Los precios han subido mucho estos años y los sueldos no han subido, esto es una pena». La frase es de Nicolás Fajardo, vecino de Badajoz que cree que la subida de precios no está justificada. «Creo que se aprovechan de que nos hemos acostumbrado a pagar cada vez más».