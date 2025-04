La falta de oferta y la subida de precios dificulta el alquiler de pisos en Badajoz

Alquilar una vivienda en Badajoz se ha convertido en un problema desde hace algunos meses como consecuencia de la elevada demanda y la escasa oferta ... de viviendas de este tipo que hay en la ciudad.

«El problema se agravó a comienzos del año. La subida del euríbor ha hecho que aumenten las hipotecas y en consecuencia lo han hecho también los alquileres de pisos», cuenta la agente inmobiliaria Cristina Alejandro.

Según los datos publicados por el Índice Inmobiliario Fotocasa, en el último año el precio del alquiler en Badajoz se ha incrementado un 5,5%, respecto al año pasado. Por lo que el precio del metros cuadrado se sitúa en 7,44 euros. Así una vivienda de dos habitaciones ahora se sitúa en torno a los 550 euros, explica la agente de la inmobiliaria 'Urbaniza2'. «Esto ocurre porque no hay una oferta suficiente y la demanda es muy elevada», asegura Alejandro, que cuenta que la entrada en vigor de la reforma que se ha hecho a la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) ha perjudicado a las inmobiliarias.

«Ahora el propietario tiene que pagar íntegramente a la inmobiliaria por la gestión, cuando antes pagaba solo el 50% y el inquilino el resto», cuenta. Para evitar este gasto innecesario, muchos de los arrendatarios han decidido gestionar el alquiler sin acudir a las inmobiliarias. «Es una medida que nos ha afectado al sector inmobiliario», afirma la gestora.

La escasa oferta de vivienda en alquiler que hay en la ciudad también ha aumentado el precio de los alquileres. «En Valdepasillas hemos llegado a alquilar por 700 euros, que es una barbaridad, pero como no hay suficiente oferta los arrendatarios se adaptan a lo que sea independientemente del precio y la zona», afirma Cristina.

Es el caso de María Navarro, una sevillana que ha tenido que trasladarse a Badajoz por trabajo y que ha tardado dos meses en encontrar un piso. «Estaba muy agobiada porque no encontraba nada, el precio es carísimo y todo lo que veía estaba viejo y era para estudiantes», asegura.

Esta arrendataria terminó recurriendo a una agencia inmobiliaria para poder encontrar una vivienda. «En un principio busqué pisos de particulares pero apenas encontraba nada, por eso terminé arrendado a través de una inmobiliaria», comenta.

La nueva ley de Arrendamientos urbanos es lo que ha motivado a María a recurrir a la inmobiliaria, pues asegura que si hubiese tenido que pagar la parte que ahora le corresponde abonar al propietario no habría podido costearlo.

«Precios por las nubes»

«Me ha sorprendido bastante los precios tan elevados que hay, están por las nubes. Me recomendaron Valdepasillas y no he econtrado ahí nada por menos de 800 euros», subraya.

María ha conseguido plaza de docente en la UEx, antes ha estado de alquiler en otras ciudades como Granada, Jaén o Huelva y asegura que ninguna de ellas ha sido tan complicado encontrar un alojamiento como aquí.

Tras visitar un par de pisos se quedó con el tercero que vio en la avenida María Auxiliadora, pese a tener tres habitaciones no comparte piso con nadie y paga 550 euros mensuales. «El precio es elevado pero aún así me sale más rentable que otros que encontré de una única habitación».

El hecho de que Badajoz sea una ciudad con gran afluencia de estudiantes dificulta mucho el alquiler, ya que la mayoría de los inmuebles están dedicados a los jóvenes. «He tenido suerte porque mi arrendataria no quería estudiantes, pero he tardado dos meses en encontrarlo».