Facua reparte 20.000 folletos contra la tasa de basura en Badajoz por «arbitraria e injusta»

Algunos pacenses ya han empezado a pagar la nueva tasa de basura de Badajoz, muy cuestionada en su regulación por el PSOE, Facua o la Federación de Asociaciones de Vecinos.

El servicio de Recaudación municipal es el encargado de remitir las cartas de pago a los propitarios de viviendas, locales comerciales u oficinas. Las va a enviar de forma escalonada a los titulares de esos inmuebles. Algunos vecinos se han adelantado y han solicitado por correo electrónico el recibo escribiendo a la dirección recaudacion@aytobadajoz.es. Tras recibirlo en pocas horas, han ido a pagar a alguna de las entidades bancarias colaboradoras. Otros, sin embargo, prefieren esperar para desembolsar el dinero que implica esta nueva tasa que grava la generación de residuos urbanos, y cuya parte variable se calcula en función de los metros cuadrados del inmueble.

En toda España

Hay que recordar que desde el 10 de abril, todos los ayuntamientos españoles con más de 5.000 habitantes están obligados a aplicar la nueva tasa de basuras para cumplir con los compromisos europeos en esta materia. Como en Badajoz, la medida se ha topado con cierta polémica en su aplicación. Los pacenses pagarán de media 90 euros al año para compensar la recogida, tratamiento y reciclaje.

Este viernes, Facua Extremadura ha iniciado el reparto de 20.000 folletos informativos por los hogares de Badajoz capital para informar a los vecinos sobre lo que denomina «basurazo« aprobado por el Ayuntamiento. Es el mismo término que emplea el Grupo Municipal Socialista, que recientemente inició una recogida de firmas contra la tasa.

En el documento que ha empezado a difundir Facua se explican algunas de las medidas que contempla la ordenanza municipal por la que se aprueba la nueva tasa de basuras y por qué la asociación la considera «arbitraria e injusta» para los usuarios: «No te cobrará en función de la basura que generes ni tendrá en cuenta si reciclas», «ha decidido cobrar la basura sin tener en consideración el número de personas que reside en la vivienda ni las condiciones de vulnerabilidad de las familias» o «no exigirá a las empresas que aporten más dinero y recursos para la recogida y gestión de las basuras».

Facua Extremadura asegura que durante meses ha instado al Ayuntamiento pacense «a abrir una mesa de diálogo para trabajar sobre una ordenanza que establezca realmente criterios objetivos a la hora de fijar las cuantías». Indican desde este colectivo que el alcalde Ignacio Gragera negó al presidente de la asociación en Extremadura, José Manuel Núñez, intervenir en el pleno extraordinario celebrado el 22 de noviembre.

La organización de consumidores denuncia lo que considera «irregularidades en la publicación del expediente», por ejemplo, en el cómputo del plazo de exposición pública. Además, presentó una serie de alegaciones para mejorar la ordenanza que han sido desatendidas.

Con el folleto que ahora reparte en la ciudad, Facua busca que los vecinos conozcan en qué consiste la tasa que se aprobó en el pleno del pasado 22 de febrero., con la oposición del PSOE y de Vox.

Hay que recordar que en enero, el Ayuntamiento de Badajoz amplió el plazo para presentar alegaciones hasta el 27 de ese mes. En ese momento, la Federación de Asociaciones de Vecinos de Badajoz reclamó un cambio de modelo, al oponerse a la aplicación en función de los metros de la vivienda. En total se presentaron 325 alegaciones de los pacenses, y el Ayuntamiento solo aceptó dos que hacían referencia a domicilios que carecen de recogida de basura.

¿Se reducirá el IBI?

Varios días después, de la entrada en vigor de la nueva tasa, el alcalde, Ignacio Gragera, explicó que el Ayuntamiento de Badajoz había planteado un estudio para analizar una posible reducción del IBI, que contrarreste la subida del impuesto a la basura. Los ingresos por tasas municipales se disparan un 78,78% este año hasta los 19,2 millones de euros debido en gran medida a la nueva tasa. En este primer año de aplicación, y -por tanto- el Ayuntamiento pierde el primer recibo trimestral de este año. Según los presupuestos, este año prevé recaudar 5,6 millones de euros.

No obstante, el regidor badajocense dijo que el Ministerio de Hacienda anunció en octubre que, como consecuencia del incremento de la financiación que se había obtenido «por esos 94 impuestos que han subido en el conjunto de España», el aumento de las cotizaciones sociales y la recaudación «extra» de 140.000 millones de euros que está recibiendo el Gobierno, iban a aumentar lo que se denomina 'Fondo complementario de financiación' o el dinero que traspasan a los ayuntamientos un 13%. «Esto implica unos 7 millones de euros más para las arcas municipales». Fue este el contexto en el que el alcalde dio orden de realizar este estudio que compense la implementación de la tasa de la basura «obligada por el PSOE». A renglón seguido, Gragera matizó que si los números no le aseguran la sostenibilidad de los ingresos, el Consistorio no va a poner en riesgo la estabilidad presupuestaria de la ciudad, dejando en el aire esa compensación del IBI.