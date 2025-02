Estas son las 325 alegaciones de los pacenses a la tasa de basura aprobada este jueves

El Ayuntamiento de Badajoz ha aprobado este jueves de manera definitiva la nueva tasa de basura, que supondrá una media anual de 90 euros a ... los pacenses y que se comenzará a cobrar en abril con carácter trimestral. El PP ha sacado adelante en solitario el nuevo canon, al que se oponen el PSOE, Vox y el edil no adscrito, Carlos Pérez.

Uno de los motivos que se ha oído en el debate ha sido la fuerte contestación de los pacenses, que han presentado 325 alegaciones durante el periodo de exposición pública. El Ayuntamiento solo ha aceptado dos alegaciones, que tienen que ver con la petición de un pacense que ha alertado de dos puntos de la ciudad donde no llega la recogida de basuras. Esto es, en la carretera de Almendral a Valverde y en la vía que une Badajoz y Huelva, entre Albuera y Almendral.

El pleno ha rechazado el resto de objeciones presentadas por los pacenses. La mayoría de ellas firmadas por particulares, aunque también han participado Facua y la federación de Asociaciones de vecinos Siglo XXI, así como Vox y Podemos.

La tesorería municipal dividió las 325 alegaciones recibidas en trece tipos diferentes. Excluyeron 25 alegaciones por estar fuera de plazo, aunque sus motivos se repetían en otras.

La observación presentada por más firmantes, 282, pide que se tengan en cuenta otras maneras de calcular la tasa y no en función de los metros cuadrados de las viviendas. Argumentan que el objetivo de esta tasa es abordar el coste completo de la generación de residuos y su reciclaje, por lo que no ven lógico cobrar por metros cuadrados de los bienes inmuebles.

Pedían también tener en cuenta el número de personas que conviven en el mismo domicilio catastral, dado que a más residentes más basura producen, y que el alcalde convoque una mesa con los otros partidos para abordar otros criterios más razonables «bajo el principio inspirador de quien contamine más pague».

El Ayuntamiento ha advertido en todos estos meses que la tasa viene impuesta por una ley nacional que obliga a cobrar por el reciclaje de basuras desde el 10 de abril. Pero que esa misma norma no ha marcado unas directrices claras sobre cómo calcular la tasa por la gestión de los residuos una vez que el ciudadano deposita las bolsas en los contenedores. Se pretende fomentar el reciclaje y penalizar la generación.

El informe de Tesorería municipal explica por qué se han decantado por establecer una tasa con un componente fijo (igual para todos) y otro variable en función de los metros cuadrados de viviendas o locales comerciales como guía para ello. «Se opta por la superficie del inmueble, que opera de manera similar al valor catastral, ya que, con carácter general a mayor superficie del inmueble, mayor renta, mayor capacidad económica y, en consecuencia, mayor generación de residuos. Se establece una correlación positiva entre el número de metros del inmueble y la cantidad de residuos generado, pero se articula su cálculo a través de una cuota marginal decreciente en la cual el crecimiento se va ralentizando, conforme se incrementa el número de metros», indica el informe.

Cambiar el criterio establecido en función de los metros cuadrados supondría realizar un nuevo estudio económico, advierte el informe de tesorería al que ha tenido acceso HOY. Además, por otro lado, la reunión que reclaman al alcalde para con los grupos políticos es una decisión del propio alcalde que se escapa de la función de los funcionarios.

Otros ciudadanos propusieron compensar la tasa con una reducción del IBI, pero los técnicos municipales indican que no es posible porque son dos categorías distintas de tributos. El alcalde, Ignacio Gragera, llegó a anunciar que iba a estudiar esta posibilidad, aunque finalmente no la ha sacado adelante.

Otros pacenses han aprovechado para pedir más contenedores en Tres Arroyos y La Corchuela, algo que desde Tesorería derivan al servicio de Limpieza.

Los partidos políticos Vox y Podemos (este último no está sentado en el salón de plenos) también han realizado sus propuestas. El PSOE no ha presentado ninguna porque entiende que el plazo de alegaciones corresponde a los ciudadanos y colectivos, y ellos pueden expresarse en el salón de plenos y en las comisiones municipales. El PSOE, como ya se ha indicado, ha votado en contra de la tasa, como Vox y el edil no adscrito a ningún partido.

Entre otras aclaraciones, la Tesorería municipal incide en que la tasa de basura que se integró en el IBI en 1992 -algo de lo que se ha hablado mucho en los últimos meses- ya no se puede considerar englobada. Argumenta que se han realizado modificaciones en el IBI que han modificado los tipos a la baja y por tanto ha quedado excluida.