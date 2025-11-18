HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Exposición de Tres Reinos en Badajoz, preludio del Museo de la Ciencia. HOY

Badajoz

La exposición 'Tres Reinos' del futuro Museo de la Ciencia supera los 1.000 visitantes

La muestra, que se puede ver hasta el 30 de diciembre, quiere ser el germen de la galería que enseñe ciencia en la ciudad

Rocío Romero

Rocío Romero

Badajoz

Martes, 18 de noviembre 2025, 07:34

Comenta

Solo ha pasado un mes desde que la exposición 'Tres reinos. Animal. Vegetal. Mineral' abriera sus puertas en la sede de Cajalmendralejo, en el Paseo ... de San Francisco, y ya ha superado los mil visitantes.

