La exposición 'Tres Reinos' del futuro Museo de la Ciencia supera los 1.000 visitantes

Solo ha pasado un mes desde que la exposición 'Tres reinos. Animal. Vegetal. Mineral' abriera sus puertas en la sede de Cajalmendralejo, en el Paseo ... de San Francisco, y ya ha superado los mil visitantes.

La muestra está organizada por el Museo de Ciencias y Tecnología de Badajoz, que ha buceado en los fondos de los institutos más antiguos de la ciudad, el Bárbara de Braganza y el Zurbarán, para sacar a la luz piezas que demuestran que la ciudad dispone de medios para poner en marcha su propio espacio fijo para aprender de la ciencia.

«Las manifestaciones en el libro de firmas y la cantidad de gente que se muestra deseosa de colaborar en el museo indican que existe esta necesidad», subraya Lorenzo Blanco, promotor.

En las salas de Cajalmendralejo se ven animales disecados, láminas, esqueletos, cráneos y objetos de los gabinetes de Historia Natural del siglo XIX que pueden servir de germen para la futura galería. Hay más material, de hecho, en estos centros. A pesar de que la muestra es muy completa, con fondos de botánica y mineralogía, son solo una pequeña parte de lo que existe en los centros. Queda entre un 80 y un 90% de objetos que pueden salir a la luz si se encuentran las posibilidades para ello.

«Esto es una como una bola de nieve. La gente ve esto y da ideas y toma iniciativas», incide Lorenzo Blanco, que indica que los talleres paralelos que organizan están también llenos.

La muestra se puede visitar hasta el 30 de diciembre y, aunque se han realizado muchas visitas de escolares e institutos, aún quedan horarios disponibles para los centros que deseen acudir.

El Museo, entre la fábrica de la luz y el López de Ayala

El Ayuntamiento se comprometió a adecuar una parte del lateral del teatro López de Ayala, que actualmente está sin uso, para la sede y oficinas del Museo, aunque de momento no ha avanzado. Además, existe un proyecto para instalarlo en la fábrica de la luz.

En septiembre de 2023 el Ayuntamiento de Badajoz anunció que invertiría 800.000 euros del Plan de Impulso de ese año en rehabilitar 2.000 metros cuadrados que están en desuso en el teatro, entre ellos las oficinas del lateral, en la calle Pedro de Valdivia, y el llamado palomar en la zona alta. Parte de este espacio será para alojar las primeras oficinas y espacios del Museo de la Ciencia que promueven una serie de pacenses desde hace años. Pero ya han pasado dos años y aún no han tenido más noticias. De hecho, Blanco urgió al alcalde el día de la inauguración de la exposición y le recordó que existe un acuerdo de pleno de todos los partidos para impulsar el museo y que existe tanto el espacio (el citado lateral del teatro) como la dotación presupuestaria.