Badajoz recibe el curso con una agenda llena para septiembre De la Noche en Blanco a Almossassa. El calendario no da respiro en este mes de vuelta tras las vacaciones de verano

Septiembre acorta los días, pero no la agenda. Badajoz está a punto de reencontrarse tras las vacaciones y el calendario no da un respiro. El mes empieza la jarana con la Noche en Blanco, la termina con Almossassa y no da tregua entre medias. Este es un repaso de los cuatro fines de semana con actividades para todos los gustos.

La Noche en Blanco, a ritmo de Gospel

El primer fin de semana cae en puente por el Día de Extremadura es el lunes 8. Algunos aprovecharán para irse a la playa, pero quien se quede tiene diversión para rato. El primer sábado de septiembre hay cita obligada con la Noche en Blanco, cuando todos los monumentos y salas culturales abren sus puertas. La inauguración vuelve este año a la Plaza de España y ofrece más novedades entre sus actividades.

Desde las 21 horas hasta las tres de la madrugada, muchos pacenses salen de casa con un plan diseñado. Aunque suele haber tanta gente en las calles que sea difícil cumplirlo. Además de conocer la cultura local, la cita sirve para reencontrarse con los conocidos tras las vacaciones. Hay quien explota todas sus fuerzas y quien, por el contrario guarda algunas. Porque el domingo día 7, en la finca La Cocosa, acoge una actividad de observación astronómica con motivo de la Luna de la Cosecha, que este año coincide con un eclipse total de luna. Tiene plazas limitadas. Al día siguiente, el lunes festivo, es una buena oportunidad para irse de bares. El concurso 'Badajoz, capital del Desayuno' termina el 30 de septiembre y hay 45 establecimientos. Para probarlos todos ya se va tarde, pero aún hay tiempo para algunos.

La caza se mete en Ifeba y los 'runners' estrenan temporada

Desde el jueves día 11 hasta el domingo 14, la caza pone su capital en Ifeba. Feciex estrena su edición número 34 consolidada como una de las citas claves en su calendario. Tiendas, demostraciones y gastronomía se dan la mano. Ese domingo, día 14, es importante para el Club Maratón Badajoz, que organiza la Carrera contra el Cáncer a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer. Es la primera prueba de la temporada, tiene carácter solidario y la más larga es de diez kilómetros.

De enseñar a pintar un cuadro a traer el Carnaval de Cádiz

Decenas de pintores convertirán el Casco Antiguo en un inmenso lienzo el sábado 20 con el Concurso de Pintura al Aire Libre. Se puede elegir cualquier rincón de la zona histórica hasta el río, lo que convierte a la ciudad en cita para pintores de todo el país. Por la noche, quien tenga ganas de otro tipo de arte, puede pasarse por el Palacio de Congresos. A las siete abren las puertas para oír a los primeros premios de comparsas y coros de Cádiz. Son Las Ratas y el Gallinero.

Es un fin de semana de música porque el viernes, día 19, es el último concierto en los jardines del Meiac para celebrar el 30 aniversario del museo. Empieza a las 20.30 horas, es gratis hasta completar aforo y actúan Lluvia, Cómo Vivir en el Campo y Bolsa de Moscas. El sábado actúa Tamara en el teatro López de Ayala, donde cantará los boleros de toda la vida y temas de sus álbumes. El domingo día 21, también en el Palacio de Congresos, es el cuarto encuentro nacional de encajeras de bolillos 'Ciudad de Badajoz'.

Aunque este fin de semana gran parte de Badajoz se va a Elvas. La feria de San Mateo atrae a pacenses que gustan de comprar loza portuguesa, aunque el programa de conciertos es amplio y ofrece hasta un tributo de Julio Iglesias. Ese será el día 24. Y ojo porque el jueves 25 y viernes 26 es la Noche Europea de los Investigadores, que sacan a científicos de la UEx a meter el gusanillo a niños y adolescentes.

Entre la fiesta de Almossassa y el paseo en bici

El último fin de semana de septiembre está marcado como el del homenaje al pasado árabe de la ciudad. El ciclo de conferencias de Amigos de Badajoz empieza el lunes 22, pero la fiesta grande arranca el viernes 26 para llevar público todo el fin de semana a la Plaza Alta y su entorno. Antes de acercarse el domingo 28, Badajoz saca las bicis de los trasteros para ir del centro Carrefour de la avenida de Valverde al de la Granadilla. Las inscripciones se puede hacer del 9 al 27 y hay que darse prisa porque es de esas citas que se llenan cada año. Ojo, que ese día 27 se podrá ver una prueba de la copa Gravel para ciclistas experimentados. Quienes prefieran más velocidad, podrán ver esa semana el Rallie Transfronterizo.