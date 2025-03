Espectacular accidente de un todoterreno en Puerta Palmas

María Isabel Hidalgo Badajoz Jueves, 12 de diciembre 2024, 21:42 | Actualizado 22:21h. Comenta Compartir

A última hora de este jueves un vehículo todoterreno ha impactado en la rotonda de la plaza Reyes Católicos de Badajoz -en Puerta Palmas-, a las puertas del restaurante de la cadena italiana 'La Mafia se sienta a la mesa', que ha sufrido algunos daños en el mobiliario de su terraza a consecuencia del impacto.

Apenas eran las ocho menos cuarto de la tarde cuando el vehículo de color gris que circulaba por la rotonda del monumento pacense salió en línea recta hacia la calle Prim y se estampó con una de las farolas ancladas en el acerado, que cayó al suelo tras el impacto y se partió en cinco trozos, según cuentan desde la gerencia del restaurante donde han ocurrido los hechos.

En el interior del vehículo tan solo viajaba el conductor que según los testigos se bajó ileso del vehículo mientras decía: «madre mía la que he liado», a lo que añadía: «bueno yo le dejo anotado mi teléfono y me voy». Fue en ese instante cuando un policía que se encontraba en la zona fuera de servicio se acercó y le mostró la placa. Entonces volvió de nuevo al interior del vehículo hasta que llegó la Policía Local que le hizo la prueba de alcoholemia.

Con el choque se llevó también por delante algunas de las mesas y sillas que estaban en la terraza del local, instalada en la vía pública, que junto a un par de sombrillas han quedado destrozadas.

Unos daños que lamenta la gerente de la Mafia, que por otro lado agradece que todo haya quedado en un susto puesto que su terraza habitualmente está llena, pero dada la hora de los hechos y el día de lluvia en la ciudad no había nadie en ella. Tampoco estaban algunos de sus camareros que suelen tomar el aire justo en esa esquina unos minutos antes de abrir al público.

«Ha sido una suerte que no haya pasado nada teniendo en cuenta que es una zona de mucho tránsito. No sé lo que ha podido pasar porque yo he llegado a abrir el restaurante y me he encontrado con esto. Afortunadamente nadie está herido», decía.

Hasta el lugar de los hechos se desplazó la Policía Local y un camión del servicio de alumbrado del Ayuntamiento, que tuvo que ayudarse de la pluma para poder retirar los restos de la farola, de los que en menos de media hora no quedó rastro.