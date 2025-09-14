Las Escuelas de Música de Badajoz empiezan sus clases el 22 de septiembre

Rocío Romero Badajoz Domingo, 14 de septiembre 2025, 20:10 Comenta Compartir

Las Escuelas de Música de Badajoz empiezan el próximo día 22 de septiembre con 520 plazas.

Las clases se imparten en horario de tarde en cuatro sedes. Son los colegios Luis de Morales, Enrique Segura Covarsí, Juventud y Nuestra Señora de la Soledad en San Roque. Las sesiones están destinadas a niños a partir de 4 años, y sin límite de edad, en diferentes especialidades como Música y movimiento, Piano, Guitarra, Canto, Violín, Clarinete, Flauta Travesera, Saxofón, Trompeta o Percusión.

Se trata de una enseñanza artística con una doble vertiente, por un lado la formación de carácter 'amateur', y por otro la de orientar a aquel alumnado que por su especial vocación y aptitudes puedan acceder posteriormente a una enseñanza profesional en el Conservatorio Profesional de Música.

El Ayuntamiento de Badajoz ofrece esta formación a través de la Concejalía de Cultura. La matrícula tiene un precio de 18,03 euros, aunque hay bonificaciones para familias numerosas y exenciones para las de categoría especial.

En 2022 el Ayuntamiento se retrasó y no sacó a concurso a tiempo el contrato de vigilancia que necesita este servicio, por lo que 500 estudiantes perdieron meses de clases y los padres pusieron una reclamación. Pero aquellos problemas ya se solventaron y el nuevo curso tiene previsto comenzar sin problemas el lunes día 22.

Escuelas deportivas

Además de la formación musical, el Ayuntamiento ofrece cada año las Escuelas Deportivas a través de la Fundación Municipal de Deporte. Se imparten en los colegios e instalaciones municipales en horario de tarde y son gratuitas para las familias.

El proceso de inscripción se está desarrollando estos días y terminará el 6 de octubre. Los menores que realicen la preinscripción en Internet, en la web del Ayuntamiento, podrán hacerlo desde el próximo miércoles 10 de septiembre y hasta el viernes 19 de este mismo mes. Para hacer los trámites 'on line' es necesario que el disponga del carné de la FMD y de los códigos que se le facilitaron en su momento. Los días 18 y 19 se podrán realizar las inscripciones en las oficinas de la FMD en la ciudad deportiva de la Granadilla.

El Ayuntamiento ofrece 5.058 plazas en 293 grupos de trabajo en 22 deportes distintos. Son aeromodelismo, ajedrez, atletismo, bádminton, baile moderno, baloncesto, balonmano, ciclismo, fútbol, gimnasia artística, juegos predeportivos, natación, pádel, paracanoe, patinaje, piragüismo, psicomotricidad, rugby, tenis, tenis de mesa, tiro con arco y voleibol.

Hay grupos desde los cuatro a las 14 años. En cada deporte y en cada sede se especifica el rango de edad que admite.

En la página web del Ayuntamiento de Badajoz se pueden consultar todos los deportes al detalle, con los grupos y las sedes disponibles.

Cada menor puede elegir, por deporte y grupo, hasta dos actividades, y dentro de cada una de ellas, hasta tres opciones de sedes o de horario (siempre que la limitación de edad lo permita). También podrá tomar como referencia la sede. Dentro de una sola sede, se podrán elegir hasta tres opciones, pudiendo conseguir una de las tres por orden de preferencia (siempre que la limitación de la edad lo permita).

