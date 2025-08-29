Las escuelas de música cierran hoy el plazo de preinscripción

R. R. BADAJOZ. Viernes, 29 de agosto 2025, 07:23 Comenta Compartir

Hoy viernes termina el plazo para preinscribir a los niños que quieran acceder por primera vez a las escuelas municipales de música. El Ayuntamiento de Badajoz organiza esta formación, que imparte tres modalidades: Música y Movimiento, Instrumento/Lenguaje Musical y Canto/Lenguaje Musical.

En la preinscripción habrá que elegir la especialidad a la que se opta, y si no hubiera disponibilidad de algún instrumento, se organizarán listas de espera.

Se pueden matricular todos los niños mayores de cuatro años a unas clases que se imparten en colegios de Santa Marina, Valdepasillas, San Roque y Pardaleras. En horario de tarde y de lunes a viernes, los colegios Luis de Morales, Enrique Segura Covarsí, Juventud y Nuestra Señora de la Soledad se dedican a la música.

Aquellas personas que cumplan 4, 5 o 6 años en el año en curso podrán cursar 1º, 2º o 3º de Música y Movimiento respectivamente. A partir de los 7 años se podrá elegir instrumento junto con Lenguaje Musical en la misma sede adjudicada. Los intrumentos que se imparten son piano, guitarra, violín, canto, clarinete, trompeta, flauta travesera, saxofón y percusión. En el caso de canto, habrá que tener cumplidos 15 años, o 10 para canto juvenil.

El próximo día 1 tendrá lugar el sorteo para aquellas modalidades con más peticiones que plazas, mientras que la matriculación se desarrollará del 9 al 15.

La matrícula tiene un precio de 18,03 euros, aunque hay bonificaciones para familias numerosas y exenciones para las de categoría especial.

En 2022 el Ayuntamiento se retrasó y no sacó a concurso a tiempo el contrato de vigilancia que necesita este servicio, por lo que 500 estudiantes perdieron meses de clases y los padres pusieron una reclamación. Pero aquellos problemas ya se solventaron y el nuevo curso tiene previsto comenzar sin problemas en las próximas semanas.