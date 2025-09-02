Así se puede solicitar una de las 5.000 plazas de las escuelas deportivas de Badajoz

Comienza uno de los procesos que cada septiembre estresa a las familias de Badajoz, la preinscripción de las Escuelas Deportivas Municipales. ... Toca solicitar deporte, sede, horario y esperar que los niños logren plaza en el grupo que desean. El proceso ha comenzado este martes con la publicación de las condiciones y se alargará hasta el 6 de octubre cuando comienzan las clases.

Las familias interesadas pueden realizar la preinscripción tanto 'on line' como de forma presencial. En total la FMD (Fundación Municipal de Deportes) del Ayuntamiento de Badajoz ofrece 5.058 en 293 grupos de trabajo en 22 deportes distintos. Son aeromodelismo, ajedrez, atletismo, bádminton, baile moderno, baloncesto, balonmano, ciclismo, fútbol, gimnasia artística, juegos predeportivos, natación, pádel, paracanoe, patinaje, piragüismo, psicomotricidad, rugby, tenis, tenis de mesa, tiro con arco y voleibol.

Los cursos se desarrollarán en distintas sedes, entre ellas, los pabellones deportivos de la ciudad y distintos colegios. Sin embargo cualquier solicitante puede optar a una plaza en cualquier grupo aunque no corresponda a su centro deportivo. Hay grupos desde los cuatro a las 14 años. En cada deporte y en cada sede se especifica el rango de edad que admite.

Calendario de preinscripción

Los menores que realicen la preinscripción en Internet, en la web del Ayuntamiento, podrán hacerlo desde el próximo miércoles 10 de septiembre y hasta el viernes 19 de este mismo mes. Para poder hacerlo, los interesados tienen que contar con los códigos que les dieron cuando se sacaron el carnet de usuario de la FMD. Este sistema sirve para obtener reserva de plaza en aquellos grupos y deportes que se encuentran más solicitados. La preinscripción permitirá al niño que obtenga plaza en el sorteo, mantener una preferencia de acceso sin necesidad de guardar colas en las sedes desde el día de inicio como ocurría antes.

Los días 18 y 19 de septiembre, además, se podrá acudir a las oficinas de la FMD para realizar al preinscripción de forma presencial. Esta modalidad se permite para los usuarios que no tienen los códigos 'on line' o tienen el carné caducado y no pueden ir a renovarlos a La Granadilla estos días. Pueden imprimir un formulario que hay en la web municipal, llamado boletín de preinscripción, y llevarlo a la sede la FMD en La Granadilla esas dos jornadas. Desde el Consistorio advierten que «solo se admitirán preinscripciones en ventanilla durante el horario establecido para dicha gestión, que será de 9.00 a 13.30 horas, debiendo guardar la cola oportuna si la hubiera y entendiendo que llegado el horario de cierre de atención al público, no se atenderá a nadie aunque estuviese en la cola».

Sorteo y reparto de plazas

El día 23 de septiembre continuará el proceso con el sorteo de las plazas en las especialidades en las que la demanda supere a la oferta. Será a las 11.30 horas en el salón de actos del pabellón de la Granadilla. Es un acto abierto al público al que puede acudir quién lo desee hasta que se complete el aforo.

El sorteo se realiza mediante un programa informático que marca un número de corte y desde ese se adjudican las plazas. «El sistema realizará el orden de selección atendiendo al siguiente criterio: mirará el primer grupo con todas las preferencias de cada niño por orden de sorteo, obtenga o no plaza en ese primer grupo, no mirará en el segundo grupo hasta haber recorrido todas las primeras opciones de todos los niños preinscritos. Una vez recorra el primer grupo (1ª opción) de todos los niños, pasará al segundo grupo (2ª opción) de todo el listado», indican desde la FMD.

El 26 de septiembre se publicarán las listas de admitidos en los distintos deportes y sedes, pero ojo que el proceso no termina ahí. Es habitual que algunos niños renuncien a sus plazas porque les han dado dos deportes, no les interesa la sede, no es compatible con otra actividad o no están con los conocidos que querían. Por tanto a inicios de octubre, con el arranque de las clases, hay muchas bajas y es común que se llame a los escolares que se han quedado en la lista de espera.

Aparecer en el listado de admitidos, además, no garantiza la plaza. Los que hayan logrado vacante deben acudir los primeros días de clases, del 6 al 9 de octubre, para formalizar la matrícula en la sede y en el horario del deporte al que se hayan inscrito. Solo les mantienen la plaza hasta el 10 de octubre, desde esa jornada los monitores comienzan a llamar a los niños en lista de espera.

Si algún menor no realiza la preinscripción, pero en octubre tiene interés por un deporte, también tiene una oportunidad. En las actividades en las que haya vacantes se pueden apuntar directamente en las sedes al inicio del curso.

A qué puedo apuntar a mi hijo

En la página web del Ayuntamiento de Badajoz se pueden consultar todos los deportes al detalle, con los grupos y las sedes disponibles.

Cada menor puede elegir, por deporte y grupo, hasta dos actividades, y dentro de cada una de ellas, hasta tres opciones de sedes o de horario (siempre que la limitación de edad lo permita). También podrá tomar como referencia la sede. Dentro de una sola sede, se podrán elegir hasta tres opciones, pudiendo conseguir una de las tres por orden de preferencia (siempre que la limitación de la edad lo permita).