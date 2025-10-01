Empiezan las obras para cambiar el suelo en la calle Virgen de la Soledad

Calle Virgen de la Soledad, donde las máquinas han entrado para sustituir el pavimento.

Rocío Romero Badajoz Miércoles, 1 de octubre 2025, 08:06

Las máquinas levantan ya el pavimento de la calle Virgen de la Soledad, que el Ayuntamiento quiere impulsar como vía comercial en los próximos meses con una inyección económica procedente de la Junta de Extremadura. Esta obra, que tiene un presupuesto de 166.000 euros, se incluye en ese paquete de 650.000 euros para revitalizar el carácter comercial de la calle.

Los operarios comenzaron a meter la piqueta por la zona más próxima a la calle San Juan, desde donde irán bajando hasta la plaza de la ermita.

Cambiarán el pavimento actual por 'calzadinha' portuguesa que colocarán de forma similar a la calle San Juan. Será una forma de darle continuidad a esta última calle.

Está previsto realizar otras actuaciones en Virgen de la Soledad, como modernizar el alumbrado, instalar rótulos luminosos o maceteros colgantes en las farolas.

El objetivo es hacer más atractiva la calle, donde aún quedan comercios tradicionales como la mercería de Juan Pedro, y otros más recientes, como la sala cultural como VSV22 o la tienda de la diseñadora María Engo. Aunque existen locales vacíos, que en el Ayuntamiento esperan se puedan recuperar cuando estas obras de mejora hayan terminado.

Entre otras cosas, tienen previsto colocar toldos tanto en esta calle Virgen de la Soledad como en Menacho cuando retiren las velas que aún quedan como toldos en la calle San Juan, aunque están ajadas y no solo dan poca sombra, sino que transmiten una imagen de dejadez. La idea es que estén colocadas en su sitio en la próxima primavera.