HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Toldos de la calle San Juan, en mal estado, van a ser retirados. HOY
Badajoz

San Juan perderá los toldos y Menacho tendrá sombra

Las velas de colores están muy deterioradas desde hace años

Rocío Romero

Rocío Romero

Badajoz

Lunes, 1 de septiembre 2025, 14:05

Al fin. El Ayuntamiento de Badajoz va a retirar los toldos de la calle San Juan dos años y medio después de anunciarlo. Corría ... abril de 2023 cuando el gobierno local admitió que estaban en muy mal estado y que iban a retirar los rombos de colores que se instalaron en 2008 para sumar atractivo a la histórica calle.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una mujer muere arrollada en la A-5, a la altura de Arroyo de San Serván
  2. 2 La Guardia Civil investiga el hallazgo de un cadáver en una finca próxima a Logrosán
  3. 3 Muere a los 68 años el sacerdote extremeño Claudio Molina Olivares
  4. 4 Empresarios y políticos despiden a Antonio Masa en Badajoz
  5. 5

    Un conductor kamikaze provoca una muerte en un choque frontal con cuatro coches y una moto en Toledo
  6. 6 Fallece Cristina Díaz, referente de la Semana Santa villanovense
  7. 7 Una vecina de Don Benito denuncia que Andalucía no tramita su pensión de invalidez
  8. 8 Herida una mujer tras ser atropellada en la calle Corte de Peleas en Badajoz
  9. 9

    El comedor San Vicente de Paul de Badajoz pide ayuda
  10. 10 El Infoex desactiva el nivel 1 de peligrosidad por un incendio en Casas de Don Pedro

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy San Juan perderá los toldos y Menacho tendrá sombra

San Juan perderá los toldos y Menacho tendrá sombra