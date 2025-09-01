San Juan perderá los toldos y Menacho tendrá sombra

Al fin. El Ayuntamiento de Badajoz va a retirar los toldos de la calle San Juan dos años y medio después de anunciarlo. Corría ... abril de 2023 cuando el gobierno local admitió que estaban en muy mal estado y que iban a retirar los rombos de colores que se instalaron en 2008 para sumar atractivo a la histórica calle.

Ha sido este lunes cuando el Consistorio ha publicado el concurso para retirar el entramado de velas y cuerdas por 120.000 euros. Una vez que la empresa resulte elegida, dispondrá de cuatro meses para quitar estos y colocar otros nuevos en las calles Menacho y Virgen de la Soledad. Es decir, que unos deberían estar en la basura y otros dando sombra para la próxima primavera.

El Ayuntamiento ha usado una subvención regional para mejorar los entornos comerciales, dado que esta permite mejorar la iluminación y, según el concejal Carlos Urueña, las telas viejas dan una sensación de inseguridad y oscuridad.

Los toldos de Menacho

Entre las calles Menacho y Virgen de la Soledad sumarán diez toldos que van a formar isletas de sombra, de manera que se fomenten los paseos en días de calor por estas dos calles.

Para evitar problemas con los vecinos de la zona y perforar edificios singulares, van a colocar postes a los que anclarán las velas.

De esta manera, el Ayuntamiento pretende favorecer el comercio en el centro, aunque en el mismo concurso para instalar los toldos apunta que el centro comercial El Faro y la venta por Internet se han quedado con el mercado.

Los que se van a quitar en San Juan se instalaron hace 17 años como parte de las acciones que acompañaron al título de centro comercial abierto. Con ayuda de una subvención regional y de los comerciantes del centro, el Ayuntamiento instaló 200 metros de rombos blancos y azules para crear el efecto de una galería comercial al aire libre. Pero, sin mantenimiento, las piezas geométricas se fueron deteriorando hasta el punto de que transmiten una sensación de abandono.

En 2013 el Ayuntamiento de Badajoz asumió el cuidados de los rombos y en 2014 los reparó. Han pasado más de 10 años desde entonces y no ha habido más reposiciones.

Lo que más molesta a vecinos y peatones de la zona es la mala imagen que dan, pero tampoco son ya prácticos. Faltan muchas velas, hay cables sueltos, trozos de tela colgando y agujeros.