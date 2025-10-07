El edificio Ibercaja en Badajoz luce desde este martes su nuevo nombre Este hito simboliza de forma visible «la implicación y el compromiso» de Ibercaja con el futuro de Extremadura

Aprovechando la presentación de su nuevo plan 'Ahora Extremadura' la torre que la entidad posee en Badajoz, ha encendido en la tarde de este martes el rótulo con el nuevo nombre del edificio.

Como informó HOY el pasado 13 de enero, lo que hasta entonces se llamaba torre Siglo XXI se llama ahora edificio Ibercaja.

Según explicó en su momento Roberto Ledesma, director territorial de la entidad financiera en Extremadura, el cambio de denominación buscaba «lanzar el mensaje de que Ibercaja quiere ser importante en la sociedad extremeña. Nuestro reto es convertir el edificio en un foro de encuentro para la sociedad». «N nos importa que la gente lo llame Siglo XXI o Torre Caja Badajoz. No se trata de tapar nada del pasado. En 2024 ya hemos hecho cerca de medio centenar de eventos, además de ser un edificio de oficinas que tiene sus inquilinos.», agregó.

'Ahora Extremadura'

Ibercaja ha presentado este martes en Badajoz su nuevo plan 'Ahora Extremadura', que guiará la actividad de la entidad en esta comunidad autónoma durante los próximos cinco años.

Con este proyecto, el banco reafirma su compromiso con Extremadura y se marca como objetivo consolidarse como líder en banca minorista, al tiempo que fortalece su vocación social y territorial a través de Fundación Ibercaja y Fundación Caja Badajoz, ha informado la entidad en nota de prensa.

En el acto de presentación ha participado Víctor Iglesias, consejero delegado de Ibercaja, acompañado por Antonio Martínez, director de Negocio Minorista; y Roberto Ledesma, director territorial de Ibercaja en Extremadura, junto a otros miembros del Comité de Dirección y los más de 250 empleados en la región.

