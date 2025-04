Dolores Vázquez devuelve la mayoría absoluta al tripartito de Badajoz

María Dolores Vázquez devuelve al tripartito formado por Cs, PP y los ediles no adscritos, Ignacio Gragera (alcalde) y Alejandro Vélez, la mayoría absoluta. ... Dolores Vázquez será la concejal número 14 y entra en sustitución del popular Francisco Javier Pizarro, que dimitió en enero tras dar positivo en un test de alcoholemia cuando conducía.

Con 64 años cumplidos, Dolores Vázquez ha jurado el cargo en el pleno ordinario de febrero, que se está celebrando con la sombra del Carnaval este lunes por la mañana en el pleno del Ayuntamiento de Badajoz.

El alcalde no ha dado a conocer aún qué atribuciones desempeñará Dolores Vázquez, dado que hace un mes repartió las concejalías que asumía Pizarro. Así, Jesús Coslado asumió Transportes (incluye las relaciones con la concesionaria, Tubasa) y Sanidad, mientras que Infancia y Juventud volvió a manos de Juancho Pérez. Pérez fue el primer responsable de esta delegación tras las elecciones de 2019 hasta que el PP quiso hacer de Antonio Cavacasillas su candidato en 2022. Entonces, los populares querían darlo a conocer entre los jóvenes votantes y le otorgaron esta delegación. Ahora, que el PP ha optado por Gragera como número uno para mayo, el alcalde se descarga de esta responsabilidad que debe organizar ya el programa de Vive la Noche y Vive el Verano, que se celebrará en julio.

El alcalde, Ignacio Gragera, asumió directamente la Policía Local este verano, tras el cese de la popular María José Solana y todo indica que la mantendrá hasta las elecciones.

Queda, por tanto, por saber qué delegación asumirá Dolores Vázquez. Será a partir de este lunes, una vez que oficialmente ha tomado posesión de su acta de concejal, cuando el alcalde dará a conocer el cambio.

El Pleno sí ha tenido conocimiento este lunes de la decisión del alcalde de presidir todas las comisiones informativas y juntas rectoras de los organismos autónomos. Al haberse convertido en un edil no adscrito a ningún partido, no está representado por el voto de Ciudadanos (partido con el que concurrió a las elecciones) ni con el PP (partido con el que se presentará a las elecciones de mayo). Para tener información de cada comisión y dirigir todas las reuniones en las que se analizan los asuntos que acuden a pleno para su aprobación definitiva ha decidido quitar a todos los presidentes y asumir directamente él esos puestos. Al igual que no es habitual contar con un alcalde sin partido, lo es que el regidor presida todas las comisiones. Hasta ahora ha sido el edil de cada área del que es concejal quien estaba al frente.

El Ayuntamiento de Badajoz tiene una delegación de Mujer, que es el campo en el que ha trabajado Dolores Vázquez, pero ha estado tradicionalmente unida al Instituto Municipal de Servicios Sociales. Esta está en manos del primer teniente de alcalde, Antonio Cavacasillas.

Este lunes, los concejales debaten sobre el trabajo que desarrolla el Ayuntamiento en este campo ante la próxima celebración del Día de la Mujer el 8 de marzo. Todos los partidos aprobaron la propuesta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), en la que se comprometen, entre otras cosas, a mejorar la atención a las víctimas de violencia de género.

Pero, como ocurre cada año, hay más propuestas de debate. El PSOE ha llevado dos, una sobre el compromiso firme en el desarrollo de Políticas de Igualdad y otra para que ponga en marcha los protocolos del Plan Estratégico de Igualdad.

La única concejala de Podemos, Érika Cadenas, apoyó esta iniciativa que ha defendido la edil socialista Rita Ortega.

El concejal popular Antonio Cavacasillas ha defendido que el Ayuntamiento está «avanzando» en el plan de Igualdad y ha reclamado al PSOE «que miren a los compañeros que tienen en la Junta de Extremadura para que les pregunten por qué gestionan de manera tan nefasta las políticas de Igualdad y les pregunten qué hacen con los fondos que el IMEX ha quitado a la oficina de Igualdad y Violencia de Género ha retirado a Badajoz, 24.000 euros. Yo se lo digo: a asociaciones y movimientos afines, a los chiringuitos, que eso se le da de maravilla».

Este texto fue rechazado con el voto negativo de PP y Cs, mientras que el edil no adscrito, Alejandro Vélez, se ha abstenido de la votación.

Podemos ha presentado otra iniciativa en ese sentido, también con motivo del 8M. En ella se acordó de las víctimas de violencia sexual y de la necesidad de avanzar en los derechos de reproducción. La concejal Erika Cadenas se acordó de los 38 menores que han perdido a sus madres por la violencia de género durante 2022 y también subrayó el crecimiento de esta lacra en menores.

La podemista Erika Cadenas denunció que «no se ha hecho absolutamente nada, ni se está respetando el plan de Igualdad que ustedes han aprobado». La iniciativa fue rechazada con los votos de PP, Cs y Alejandro Vélez.

Por otro lado, Podemos también presentó por urgencia una moción para hablar de la endometriosis, cuyo Día Oficial se celebra el 14 de marzo. Se aprobó por unanimidad.

Todos los partidos votaron a favor de una declaración para mostrar su solidaridad con Turquia y Siria tras los terremotos.