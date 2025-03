Pizarro hace efectiva su renuncia: «Antepongo mis principios personales a los políticos»

Francisco Javier Pizarro ya es, oficialmente, ex concejal del PP en el Ayuntamiento de Badajoz. Quien hasta ahora había sido responsable de Juventud, Sanidad y ... Transportes registró una carta de dimisión el lunes día 23, después de dar positivo en un test de alcoholemia en la noche del 20 al 21 de enero cuando estaba conduciendo.

El concejal ha leído esta mañana esa carta de despedida en la que reconoce: «Cometí un error que no podré perdonarme en la vida».

El edil dio sus argumentos ante el silencio de compañeros de filas y de oposición. Pizarro dijo: «Los que más me conocen siempre me escucharon que antepongo mis principios personales a los políticos. He de ser fiel y leal a mí mismo. Siempre fui muy duro con los políticos y con la imagen que damos a la sociedad, a nuestros vecinos. Si yo ponía el listón muy alto para los demás, una vez que la vida me pone a prueba, no podía defraudarme. No me lo hubiese perdonado nunca».

El alcalde, Ignacio Gragera, fue el único que mostró apoyo al edil. «Muchísimas gracias, Javier, por el trato, por cómo te has comportado estos meses. Por tu dedicación y tu sacrificio. Un fuerte, un fortísimo abrazo. Nos seguimos viendo seguro. Un fuerte abrazo para Javier». Tras esas palabras, Pizarro se ha levantado de su asiento del salón de plenos y se ha marchado, dando así por finalizada su última etapa como concejal en el Ayuntamiento de Badajoz.

El edil ya fue concejal en el anterior mandato, entre 2016 y 2019, y ha trabajado entre 2019 y 2022 como asesor del PP en el Ayuntamiento hasta sustituir a la popular María José Solana, que se fue después que el alcalde le retirara todas las competencias a raíz de las polémicas con la Policía Local. Por ese motivo, Pizarro tomó posesión de su acta en septiembre pasado.

A pesar de que el concejal anunció su marcha pocas horas después de dar positivo en el test, la dimisión no ha sido oficial hasta pasar por pleno este lunes. Era uno de los asuntos que requerían del trámite oficial de pasar por el pleno de este lunes. Pero no ha sido el única. Además de la reprobación que Podemos quería realizar al alcalde, Ignacio Gragera, por su transfuguismo, al pasarse de Cs al PP, el pleno ha sacado adelante modificaciones en los presupuestos. Entre otros objetivos, para crear un aparcamiento en superficie en la calle Stadium con el que compensar la merma de espacios en Juan Carlos I.

El Ayuntamiento ha renovado también su compromiso con el Arzobispado para rehabilitar la torre de la Catedral. En septiembre alcanzaron un acuerdo para ello, pero al no haber comenzado las obras aún y estar previstas en el ejercicio presupuestario de 2023 y no en el de 2022, era necesario volver a autorizarlo.

Mociones: del bus a Ifeba y el aeropuerto

En el capítulo de mociones, el PSOE intentó que el Gobierno local redujera el precio del bus a la mitad y financiara esa reducción solicitando una subvención al Gobierno que cubriera el 30% de ese 50%, mientras que el Ayuntamiento tendría que aportar el 20% restante. A pesar de que la moción fue aprobada por mayoría, el alcalde matizó que no se pedirá ayuda al gobierno para no desequilibrar las cuentas del Ayuntamiento ni de la concesionaria de autobuses, Tubasa.

El concejal socialista, Martín Serván, llegó a plantear la gratuidad del servicio durante su intervención. Argumentó que la buena situación financiera del Ayuntamiento, que tanto repiten desde la alcaldía y desde el PP, permite un beneficio de este tipo a los pacenses. Además, durante este debate planeó la sentencia que ha rechazado la pretensión de la concesionaria de cobrar 585.000 euros más por el déficit de 2019 y 2020.

El edil no adscrito, Alejandro Vélez, quiso que el Ayuntamiento reclamara la puesta en marcha de un sistema especial en el aeropuerto de Badajoz para que los aviones puedan funcionar en días de niebla y se debatió también sobre la presencia de la ciudad en Fitur. El gobierno local está muy molesto por el poco protagonismo de la ciudad en el stand de la Junta de Extremadura.

Todos los partidos respaldaron la declaración institucional para reclamar al Gobierno el Centro Ibérico de Energías Renovables (Ciere) que se decidió ubicar en Badajoz en la cumbre de Braga de 2008.

En el capítulo de ruegos y preguntas, el concejal no adscrito, Alejandro Vélez, cuestionó por el estado del proyecto de Seyma SL para construir un área de servicio junto a Leroy Merlin. Dijo que, tras haberle concedido la licencia de obras y haberla pagado, les llegó una revocación de ese mismo permiso por parte del Ayuntamiento. Dijo que esto bloquea una inversión superior a los cuatro millones de euros que iba a crear empleo. Vélez preguntó por las contradicciones y retrasos de permisos por parte de Urbanismo a un proyecto de empresarios de la Badajoz. Estos querían iniciar las obras el año pasado.