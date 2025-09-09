HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Expertos trabajando en una exhumación. HOY

La Diputación de Badajoz destina 100.000 euros exhumar a víctimas del franquismo

Los proyectos se llevarán a cabo hasta junio de 2026 en Segura de León, Fregenal de la Sierra y Puebla de Alcocer

R. H.

Martes, 9 de septiembre 2025, 13:17

La presidenta de la Diputación de Badajoz, Raquel del Puerto Carrasco, ha anunciado este martes la puesta en marcha en la provincia de ... nuevos trabajos de exhumación e identificación genética de víctimas de la represión política durante la Guerra de España y la dictadura franquista. Estas actuaciones serán financiadas gracias a una subvención de 100.000 euros concedida por la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática del Gobierno de España.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos heridos por intoxicación en la cooperativa Viñaoliva de Almendralejo
  2. 2 Los secretos de la bandera de Extremadura: lo que pocos saben sobre ella
  3. 3 Detenido por apalear al hombre que le acogió en su casa cuando atravesaba problemas económicos
  4. 4

    El pacense que captura los gigantes del Guadiana
  5. 5 La consejera de Salud atiende a un hombre que se desvanece en plena misa por el Día de Extremadura
  6. 6 Trasladan al Hospital de Coria a un hombre corneado tras ser operado en Casas de Don Gómez
  7. 7 La consejera de Salud atiende a un hombre que se desvanece en plena misa por el Día de Extremadura
  8. 8

    Las pirotécnicas lamentan las pérdidas que implica la suspensión de fuegos
  9. 9

    Fedea avisa de que el cierre de las dos unidades de Almaraz generará aumentos de las emisiones y de los costes de suministros
  10. 10 Nuevos cortes en la A-5 en Badajoz a la altura de El Faro por obras

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy La Diputación de Badajoz destina 100.000 euros exhumar a víctimas del franquismo

La Diputación de Badajoz destina 100.000 euros exhumar a víctimas del franquismo