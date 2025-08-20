El detenido por prender fuego junto al Puente Real llegará hoy ante el juez

Rocío Romero Badajoz Miércoles, 20 de agosto 2025, 07:03 Comenta Compartir

Sorprendido este lunes quemando pastos junto al Puente Real, un hombre de 33 años comparecerá este miércoles ante el juez para responder por este fuego.

Los agentes de la Policía Local le detuvieron por este suceso tras recibir el aviso de varios ciudadanos en el que describían a la persona a la que habían visto prender fuego. Es el único fuego que le atribuyen, de momento, los agentes de la Policía Local. Aunque su detención se produce tras semanas de refuerzo de vigilancia por una ola de incendios en distintos puntos de la ciudad.

El detenido pasó la misma noche del lunes bajo custodia de la Policía Nacional a la espera de declarar este miércoles ante el juez como posible responsable de un delito contra la seguridad colectiva realizado por medio del fuego. «En este caso de manera intencionada al ser observado por los agentes actuantes, poniendo con dicho hecho en riesgo la vida y la integridad de las personas, así como el medio ecológico», añadió la Policía Local.

El incendio se declaró sobre las siete y media de la tarde y quemó parte de la zona que se encuentra entre el tanatorio y el Puente Real. De hecho, fue necesario desalojar el tanatorio Puente Real a causa de la densidad del humo generado y cortar el tráfico en los dos sentidos. Este último fuego en las inmediaciones del Puente Real se dio por controlado sobre las nueve de la noche.

Ahora queda aclarar si este incidente tiene relación con otros incendios de este verano.

Desde mediados de julio se han producido al menos nueve quemas de pastos que han llevado el miedo a distintos puntos

La Policía Local reforzó la vigilancia en la ciudad para atrapar al responsable de los incendios que se estaban repitiendo por Las Vaguadas, Tres Arroyos, Llera, la carretera de Olivenza y, también, la margen derecha. Todos compartían indicios de haber sido provocados. De forma oficial no existe el dato de cuántos fuegos están bajo la lupa, pero los agentes llevaban desde mediados de julio buscando al posible autor. El propio jefe de la Policía Local, Rubén Muñoz, declaró tras la detención que esta «es el fruto de muchas horas de esfuerzo, de muchos policías destinados a ello».

Los indicios de que la mano humana está detrás son, según indicó el Servicio de Extinción de Incendios de Badajoz hace semanas, que no existía otras causas posibles. Los fuegos se han producido en zonas donde no había maquinaria trabajando y en días sin tormenta. Los bomberos han detectado la existencia de dos focos a la vez, es decir, las llamas habían comenzado en dos puntos distintos. Se han dado otras coincidencias, dado que la mayor parte de los fuegos han tenido lugar la carretera de Valverde, desde La Banasta hasta Malasaradas, pasada la Dehesilla de Calamón. También se ajustan las horas, muchos comienzan al mediodía.

Vecinos de Las Vaguadas, la Banasta y Dehesilla del Calamón han visto las llamas cerca de sus viviendas

Los incendios comenzaron en julio y se han repetido todo el mes. Uno de los últimos tuvo lugar el 11 de agosto, cuando los vecinos de Las Golondrinas (entre las Vaguadas y Llera), se llevaron un susto. Aunque la zona más afectada por esta ola de incendios ha sido el parque de Tres Arroyos, del que han ardido 200 hectáreas.

La justicia deberá determinar a partir de este miércoles si el detenido es el responsable de alguno de estas quemas.

La estadística de los incendios de pasto se conocerá a finales de año. El año pasado Badajoz ya sufrió una mala temporada de incendios de pastos. Entre 2016 y 2023 los fuegos en campos se redujeron a menos de la mitad en la ciudad. Pasaron de 855 en la temporada 2016 (del 1 de mayo al 15 de octubre) a 355 en 2023, el mejor año hasta la fecha en cuanto a estadísticas de fuegos en campos. En 2024, sin embargo, Badajoz soportó 537 incendios de pastos en los cinco meses y medio que dura la temporada con mayor riesgo. Eso supone un repunte del 51% respecto a 2023 y de un 11,8% respecto al 2022. Hasta ahora, el peor verano fue hace nueve años.

La cronología de la ola de incendios en Badajoz 17 de julio Un pequeño incendio junto al complejo deportivo de Sancha Brava hace caer pavesas a la piscina. Se extingue sin problemas.

18 de julio Arde la misma zona, pero se extiende y, a pesar de la ayuda de los medios aéreos, se queman 120 hectáreas en Sancha Brava.

21 de julio Arde una cuneta en la carretera de Valverde que roza los chalets de Las Vaguadas. Se extingue el fuego en esa zona, pero salta al otro lado de la carretera y exige de nuevo la intervención de medios aéreos. Se quema otro centenar de hectáreas. Cuando está apagado, empieza otro fuego en otra zona del barrio, hacia Llera. Son montones de poda y se controlan en unas horas.

22 de julio Pequeño incendio junto a Sancha Brava que se controla en breve.

23 de julio A las tres de la tarde arde la carretera de Valverde, también cerca de Las Vaguadas. A última hora de la tarde hay otro fuego en la carretera de Olivenza controlado con facilidad, pero surge otro en Tres Arroyos que amenaza zona de dehesa y requiere la ayuda de un helicóptero.

24 de julio Segundo incendio en 24 horas en Tres Arroyos con mucha dehesa afectada e intervención del Infoex.

1 de agosto Tras una semana de calma, el fuego sorprendió a la urbanización Malasaradas, cerca de la Dehesilla de Calamón. La cercanía a las viviendas obligó a declarar el nivel de peligrosidad 1.

10 de agosto Ese domingo se originó otro fuego que se quedó muy cerca de las casas de Las Vaguadas, Las Golondrinas y La Banasta. Prendieron los setos de algunas viviendas, dos vehículos, y causó numerosos daños en las parcelas. Un camión del servicio contraincendios quedó inutilizado. También dejó tres heridos, dos de ellos bomberos.

18 de agosto La Policía Local detiene a una hombre de 33 años en las inmediaciones de un nuevo incendio cerca del Puente Real y apunta que puede ser el autor de otros fuegos de este verano en la ciudad.