Detenido un hombre por provocar un incendio que obligó a cortar el Puente Real de Badajoz Los bomberos han tenido que desplazarse hasta la zona para sofocar las llamas y varios efectivos de la Policía Local para regular la circulación de vehículos

La Policía Local de Badajoz ha detenido en la tarde de este lunes a un hombre cuando estaba provocando un incendio en la margen derecha del río Guadiana a la altura del Puente Real. El fuego, que se ha originado en unza zona de pasto, por lo que ha levantado una densa columna de humo, ha obligado a cortar el tráfico en uno de los carriles que del puente en dirección a Sinforiano Madroñero.

Los bomberos han tenido que desplazarse hasta la zona para sofocar las llamas y varios efectivos de la Policía Local para regular la circulación de vehículos. Cerca de las nueve de la noche el incendio se ha dado por controlado, según las dotaciones que se han movilizado.

El fuego se ha declarado cerca de las siete y media de la tarde y ha quemado parte de la zona que se encuentra entre las instalaciones del tanatorio y el Puente Real. De hecho, el fuego también ha obligado a desalojar el tanatorio Puente Real a causa de la densidad del humo generado.

A esa misma hora la Policía Local ha procedido a la detención de la persona que ha provocado el incendio. Desde el Ayuntamiento de Badajoz se ha explicado que se ha logrado la detención gracias al «operativo especial de la Policía Local de Badajoz para detectar al individuo que se presume, ha incendiado diferentes partes del perímetro de la ciudad». Han sido varias semanas las que ese operativo se ha mantenido activo.

El detenido es un varón de 33 años de edad, al que se ha identificado mientras procedía a «quemar diferentes zonas de la margen derecha del río Guadiana a la altura del Puente Real», según explica el Ayuntamiento.

Ha sido trasladado a dependencias de la Policía Nacional para que se realicen las diligencias oportunas y pase a disposición judicial. «El autor se enfrenta a un presunto delito contra la seguridad colectiva realizado por medio del fuego, en este caso de manera intencionada al ser observado por los agentes actuantes, poniendo con dicho hecho en riesgo la vida y la integridad de las personas, así como el medio ecológico», indican desde el Ayuntamiento.

Varios fuegos

En las últimas semanas ha sido provocados varios incendios en los alrededores de la ciudad de Badajoz. Varios de ellos han estado muy cerca de viviendas, como en la zona de Las Vaguadas o en las proximidades de la carretera de Valverde. La Banasta y Las Golondrinas también se vieron afectadas por estos fuegos.

En el complejo de Sancha Brava, que tuvo que ser desalojado a causa de las llamas, se llegaron a declarar hasta tres focos en un mismo día el pasado 22 de julio. En esos días, desde el Ayuntamiento de Badajoz ya se apuntaba al origen provocado como la causa de estos incidentes.