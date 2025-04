Detenido el ladrón que rompía ventanillas con un adoquín para robar en coches aparcados en Badajoz

A. Murillo Miércoles, 22 de enero 2025, 09:51 | Actualizado 10:04h. Comenta Compartir

Agentes de la Policía Nacional detuvieron el pasado miércoles 15 de enero a un hombre de 42 años sospechoso de nueve robos con fuerza en el interior de vehículos estacionados en el centro de Badajoz.

Dos días antes, varias llamadas alertaron a la sala del 091 de los ataques a turismos estacionados en la calle La Bomba y Manuel Fernández Mejías. Avisaron a la Policía las propias víctimas de los robos y también testigos que vieron los cristales rotos de los turismos.

El 'modus operandi' empleado por el autor de esta oleada delictiva en el centro de la capital pacense siempre era siempre el mismo: «Fracturaba una de las ventanillas utilizando un adoquín o piedra de grandes dimensiones, llevándose consigo cualquier objeto que se encontrase en el interior del turismo», explica el cuerpo policial en nota de prensa.

De la investigación se hizo cargo el grupo de delitos patrimoniales, quienes junto a las unidades de Seguridad Ciudadana averiguaron que dos días antes habían identificado a una persona por la zona centro. A esta persona se le incautaron diversos efectos de los que no podía justificar su procedencia.

Una vez interpuestas las denuncias, las víctimas fueron citadas para mostrarles los efectos intervenidos previamente al posible autor de los hechos; recoociendo los objetos los perjudicados. Tras este trámite, se instruyeron diligencias, decretándose una orden de detención contra el hombre que días antes había sido identificado.

Se llevaron las compras

Un suceso parecido ocurrió el 17 de enero en el aparcamiento del centro comercial El Faro. Una mujer se encontró el cristal de la puerta trasera de su vehículo destrozado cuando se disponía a volver a su casa después de recoger algunos pedidos que había hecho a través de Internet.

Los hechos tuvieron lugar pasadas las siete de la tarde. La víctima había salido anteriormente al parking para dejar en el coche seis cajas con el contenido de sus compras, y volvió al centro comercial a cambiar un regalo de Reyes. Asegura que apenas tardó unos minutos en hacer el cambio, pero cuando volvió encontró su coche sin cristales y su compra había desaparecido.

Y también ha habido robos de este tipo en Arroyo de la Luz, donde la Guardia Civil ha tenido a un vecino de la localidad cacereña por una oleada de robos en vehículos estacionados. El hombre está investigado también por cuatro intentos de estafa tras intentar sacar dinero de cajeros con una tarjeta de crédito.

No aparcar en zonas poco transitadas

Para evitar en la medida de lo posible este tipo de robos, la Guardia Civil ofrece una serie de recomendaciones a los dueños de los turismos.

Las primer lugar, aconseja, siempre que sea posible, aparcar en lugares bien iluminados y transitados; además de evitar dejar a la vista objetos como bolsos, mochilas, abrigos, dispositivos electrónicos (GPS, teléfonos, cargadores, etc.) o monedas. Señala la Benemérita que, aunque no tengan gran real, pueden atraer a los ladrones. Por este motivo, si se necesita dejar algo en el coche, recomienda meterlo en el maletero antes de llegar al lugar donde se dejará estacionado el coche. Además, es recomendable verificar que todas las puertas y ventanas están bien cerradas al abandonar el vehículo; no dejar nunca documentos importantes dentro -como el permiso de circulación o la tarjeta de crédito-; y evitar dejar las llaves en el interior del vehículo, ni siquiera por unos minutos. Por último, pide a los afectados denunciar cualquier intento de robo o situación sospechosa e informar a la Guardia Civil, por ejemplo, si nos percatamos de que alguien ha manipulado nuestro coche, aunque no hay daños evidentes.