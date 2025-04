Roban las compras del Interior de un coche en el parking de El Faro

María Isabel Hidalgo Badajoz Viernes, 17 de enero 2025, 11:40 Comenta Compartir

El cristal de la puerta trasera izquierda del coche estaba destrozado cuando una mujer de Badajoz, que prefiere no revelar su identidad, se disponía a coger su vehículo para volver a su casa después de recoger algunos pedidos de compras que había hecho a través de Internet en el centro comercial El Faro.

Los hechos tuvieron lugar pasadas las siete de la tarde. Ella había salido anteriormente al parking a dejar en el coche seis cajas donde iba en contenido de sus compras, tras dejarlas en el interior del vehículo volvió al centro comercial a cambiar un regalo de reyes. Asegura que apenas tardó unos minutos en hacer el cambio pero cuando volvió encontró su coche sin cristales y su compra había desaparecido.

«Me puse muy nerviosa, llamé a seguridad y una familia que pasaba por allí me ayudó. No daba crédito a cómo pudo ocurrime esto en tan solo unos minutos y en un lugar en que hay tanta afluencia de personas», asegura.

Pese a que el robo fue prácticamente a plena luz del día y en una zona del aparcamiento próxima a la entrada del centro comercial nadie vio ni escuchó nada. «Tuvo que sonar algún golpe porque el cristal lo rompieron con algo, ya que todos los trozos estaban en el interior del vehículo. Y el coche estaba aparcado junto al Popoyes que no es una zona alejada ni solitaria», aseguraba.

Más vigilancia

En total ha perdido alrededor de 330€ en compras. Llevaba prendas del Zara, de Bimba y Lola y de Stradivarius. Pero esto es lo que menos le preocupa ya que lo peor para ella es que un centro comercial como este, al que acudan tantas personas no tenga la vigilancia suficiente para evitar este tipo de situaciones. «El coche estaba aparcado frente a una cámara de seguridad pero me dicen que no se ve nada. No es normal que en un parking privado de una empresa como está pasen estás cosas y no se vea nada, ni existan medidas suficientes para evitarlo», zanjaba.

Tras alertar al personal de seguridad, la afectada acudió a la comisaría de la Policía Nacional para denunciar los hechos que en estos momentos están siendo investigados por la Policía Nacional.