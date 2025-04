Detenido un vecino de Arroyo de la Luz por una oleada de robos en coches en la localidad

A. M. Martes, 21 de enero 2025, 14:19 Comenta Compartir

La Guardia Civil ha puesto fin a la intranquilidad reinante en Arroyo de la Luz por una oleada de robos en vehículos estacionados. La investigación de los agentes del puesto de la localidad cacereña ha culminado con la detención de un hombre acusado de ser el supuesto autor de varios robos y hurtos en vehículos estacionados en la vía pública. Los hechos, que generaron intranquilidad entre los vecinos, ocurrieron principalmente durante el pasado mes de diciembre.

En sus robos, el ladrón se llevó gafas de sol, dinero en efectivo o carteras con documentación personal, entre otros efectos. La repetición de estos actos en un breve periodo de tiempo, así como la afectación a numerosos vecinos, provocaron cierta preocupación en la población, «así como en los investigadores quienes han tratado de esclarecer los hechos con la mayor de celeridad posible, frenando con ello la comisión de más hechos delictivos», destaca la Guardia Civil en nota de prensa.

Los agentes tomaron declaración a numerosas personas, lo que permitió recabar los indicios y pruebas necesarias para identificar y atribuir la autoría de los hechos a un vecino de la misma localidad.

La detención del individuo se llevó a cabo el pasado lunes. Se le atribuyen tres delitos de robo con fuerza (uno cometido en mayo) y tres hurtos, todos ellos en vehículos estacionados en la vía pública, así como por cuatro tentativas de estafa, ya que el detenido intentó extraer dinero en varios cajeros de la misma localidad, utilizando una tarjeta de crédito sustraída durante uno de los robos.

Las diligencias policiales correspondientes han sido remitidas a la autoridad judicial competente en Cáceres. La Guardia Civil agradece la colaboración ciudadana y recuerda la importancia de denunciar cualquier hecho delictivo que contribuya a garantizar la seguridad colectiva.

Recomendaciones de la Guardia Civil

Tras este caso en la provincia de Cáceres, la Guardia Civil ofrece una serie de recomendaciones para prevenir robos o hurtos en vehículos estacionados.

En primer lugar, aconseja, siempre que sea posible, aparcar en lugares bien iluminados y transitados; además de evitar dejar a la vista objetos como bolsos, mochilas, abrigos, dispositivos electrónicos (GPS, teléfonos, cargadores, etc.) o monedas. Señala la Benemérita que, aunque no tengan gran real, pueden atraer a los ladrones. Por este motivo, si se necesita dejar algo en el coche, recomienda meterlo en el maletero antes de llegar al lugar donde se dejará estacionado el coche. Además, es recomendable verificar que todas las puertas y ventanas están bien cerradas al abandonar el vehículo; no dejar nunca documentos importantes dentro -como el permiso de circulación o la tarjeta de crédito-; y evitar dejar las llaves en el interior del vehículo, ni siquiera por unos minutos.

Por último, pide a los afectados denunciar cualquier intento de robo o situación sospechosa e informar a la Guardia Civil, por ejemplo, si nos percatamos de que alguien ha manipulado nuestro coche, aunque no hay daños evidentes.