Estos son los detalles del acuerdo entre El Corte Inglés y sindicatos para el personal de Hipercor

«Se garantiza el mantenimiento del empleo de todas las personas trabajadoras afectadas por el cierre del centro de trabajo de El Corte Inglés de ... El Faro». Así reza el primer punto del acuerdo firmado entre la empresa y la representación sindical, formada por Fetico, Valorian, CCOO y UGT.

Tras la negociación, que se ha prolongado durante toda la semana, en la mañana de este viernes, tal y como avanzó HOY, se rubricaron las condiciones pactadas.

El cese de la actividad previsto para el 26 de agosto de los dos establecimientos que El Corte Inglés tiene en el centro comercial El Faro, el Outlet e Hipercor, no provocará ningún despido y los trabajadores mantendrán su empleo en Badajoz. «La empresa reubicará a toda la plantilla en los centro de trabajo de la provincia de Badajoz», continúa el texto del acuerdo firmado.

Tampoco se verán afectadas las condiciones laborales de los empleados. «Las personas trabajadoras tendrán garantizado el porcentaje de jornada contratada», recoge el acuerdo, en el que también se especifica que se respetarán las vacaciones, días de libranza, licencias y descanso ya asignados.

Colectivos protegidos

El documento tiene un apartado específico para los colectivos protegidos. En ese sentido, la empresa dará prioridad en la elección de destino a las personas que padezcan discapacidad, a las mujeres víctimas de violencia de género y a quienes tengan a su cargo hijos menores o familiares que necesiten cuidados.

En cuanto a las personas que tengan reconocida en su puesto actual una reducción de jornada por guarda legal, «no sufrirán modificaciones en sus concreciones horarias», garantiza el texto negociado entre empresa y sindicatos.

Por otro lado, si es necesario modificar las condiciones de trabajo de algunos trabajadores, solo podrán ser aplicadas a uno de los miembros de un matrimonio o pareja de hecho que haya en plantilla. «Asimismo la empresa se compromete, siempre que la organización lo permita, a asignar al mismo centro de trabajo de destino a aquellas personas trabajadoras de El Faro (...) que pertenezcan al mismo matrimonio o pareja de hecho», detalla el acuerdo.

«Las personas trabajadoras tendrán garantizado el porcentaje de jornada contratada», recoge el acuerdo

El texto también recoge los plazos para la ejecución de estas medidas: del 5 de agosto al 30 de noviembre. «Corresponde a la empresa la determinación de la fecha concreta de aplicación de las medidas a cada de las personas trabajadoras afectadas».

Por último, el acuerdo rubricado por las partes contempla la creación de una comisión de seguimiento para «velar por el cumplimiento del presente acuerdo».

En este pacto de reorganización del empleo en la provincia de Badajoz no se establece una garantía de mantenimiento temporal del empleo a futuro. Es decir, este acuerdo no significa que la empresa no pueda reducir la plantilla si lo considera pertinente. Los sindicatos temen que una de las consecuencias del cierre de los centro de El Faro sea, entre otras, que no se renueve al personal eventual.