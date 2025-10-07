Defensa regularizará la colonia Carlos Haya para vender o ceder los terrenos En 2023 el Gobierno propuso construir 117 viviendas de alquiler social en esta zona militar junto a Talavera la Real pero quedó descartado

La colonia Carlos Haya será una zona urbanizable de Badajoz. El Ministerio de Defensa ha iniciado los trámites para regularizar la situación de esta urbanización cercana a la Base Aérea de Talavera la Real. Una vez finalizado su plan especial, el Gobierno podrá vender o ceder estos terrenos.

En 2023 ya hubo un intento de aprovechar estas parcelas. El Ministerio de Vivienda propuso construir entonces 117 viviendas en estos terrenos militares para destinarlas a alquiler social. Sin embargo, la idea no gustó. El propio alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, criticó el emplazamiento porque la colonia Carlos Haya está a 15 kilómetros del centro de la capital pacense.

«Hace falta vivienda accesible, pero es una barbaridad ponerla a 15 kilómetros del centro en una zona que no tiene servicios municipales», dijo Gragera. Finalmente el Gobierno desistió de este proyecto, según confirmó en 2024 el Sepes, la entidad estatal del suelo.

El objetivo de los trámites es enajenar la colonia, es decir, que el ejército pueda venderla o cederla para otro uso

Ahora parece sin embargo que Defensa tiene planes de nuevo para estos terrenos. Ha iniciado la tramitación urbanística del Plan Especial del Núcleo Urbano Secundario (NUS), es decir, va a crear un proyecto para convertir el suelo urbanizable no consolidado de Carlos Haya en suelo consolidado para que se pueda construir.

Para ello Defensa ha sacado a concurso un contrato para redactar el NUS. Supone una inversión de 156.000 euros. Las empresas interesadas tienen hasta el 31 de octubre para presentar sus ofertas. Una vez adjudicado, la empresa responsable tendrá 30 meses para redactar los trámites. Este documento tendrá que pasar por el pleno municipal del Ayuntamiento de Badajoz. Posteriormente quedará pendiente redactar un plan especial de la zona.

En el proyecto de Defensa también queda establecida que, en el futuro, cuando se reurbanice la colonia Carlos Haya, el Gobierno cederá sus viales y sus espacios públicos al Consistorio pacense, que tendría que asumir su mantenimiento. Sería como una nueva pedanía para la ciudad debido a la distancia.

El futuro

La incógnita es qué hará el Ministerio de Defensa una vez aprobado el plan especial. En el pliego de condiciones del contrato establecen que el objetivo es enajenar esta propiedad, es decir, que deje de ser militar. Eso permite dos opciones: vender los terrenos a un propietario privado o cederlos a una entidad pública para que se lleve a cabo algún proyecto. El problema será, en todo caso, la distancia que lo separa del centro. Está mucho más cerca de Talavera, a cuatro kilómetros, pero pertenece al término municipal de Badajoz.

En la actualidad, en Badajoz, el ejército está tratando de vender las instalaciones de la antigua base Sancha Brava, en la carretera de Valverde.

Otra duda es qué ocurrirá con los pocos vecinos que quedan en la zona. En la colonia quedan unos 80 chalets en pie y 30 aún están ocupados. Algunas son primeras viviendas y otras casas de campo que se usan en vacaciones o los fines de semana.

La mayor parte de las 30 familias que residen en la colonia aún son militares en la reserva o jubilados, algunos aún en activo, y tienen estas casas en alquiler. Hay casos de residentes que llevan desde niños en la Carlos Haya.

La colonia fue perdiendo población porque Defensa dejó de ofrecer vivienda a los oficiales, lo que hizo que se cerrasen los servicios con los que contaba como colegio, iglesia, tienda... Ahora hay terrenos y edificios abandonados.

El pliego de condiciones muestra que la colonia Carlos Haya ocupa una superficie total de 115.593,92 metros cuadrados. De esta parcela, actualmente están urbanizados 2.596,11 metros cuadrados, donde están las viviendas y resto de edificaciones.

En concreto, existen construidos los siguientes edificios: 16 viviendas para jefes y oficiales, 36 viviendas para suboficiales, 24 viviendas para especialistas y una zona de edificaciones de servicios que comprenden una iglesia, depósito enterrado, dos pasos de captación agua, una caseta para instalaciones, un edificio vestuario de oficiales y piscina, vestuario de suboficiales y piscina, bar, estación depuradora para las piscinas. Además hay una zona de deportes y jardines que comprende pista de tenis, campo de baloncesto, jardinería, parque de recreo y estanque.