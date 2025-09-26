El curioso 'chalet-castillo' a un paso de Badajoz que recuerda a una fortaleza: ahora busca dueño

En plena naturaleza, a las afueras de Badajoz y junto al río Caya, se encuentra un inmueble que no ha pasado desapercibido para quienes buscan comprar una vivienda cerca de la ciudad. Con almenas y una estética que recuerda a una fortaleza medieval, este chalet se ha convertido en una novedad dentro del mercado inmobiliario local por su peculiar diseño.

La finca en la que se ubica alcanza los 5.500 metros cuadrados, rodeados de árboles y espacio suficiente «para crear tu zona de jardín, instalar una piscina, montar un huerto, tener animales o simplemente disfrutar del aire puro rodeado de árboles«, como indica el anuncio.

La vivienda principal, levantada hace cuatro décadas, suma 564 metros construidos y se reparte en tres plantas. Dentro, dispone de siete dormitorios amplios, cuatro baños, dos cocinas y varios salones, además de una bodega subterránea y hasta tres terrazas con vistas.

Aunque necesita una reforma interior, la propiedad cuenta con calefacción central, garaje, pozo propio y videovigilancia.

¿Cuánto cuesta?

El chalet-fortaleza busca dueño y se ha puesto a la venta por 290.000 euros. Su amplitud y ubicación, abren la puerta tanto a quienes desean comprarla para un uso residencial como para proyectos de turismo rural.

