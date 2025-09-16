Los cuidadores de Los Ángeles comienzan una huelga el lunes

Rocío Romero Badajoz Martes, 16 de septiembre 2025, 09:07 Comenta Compartir

Los cuidadores del centro de educación especial Los Ángeles empiezan una huelga el próximo lunes para denuncia la situación «caótica» a la que se enfrentan cada día este curso. Mientras el colegio ha ampliado dos aulas con su correspondiente profesorado, no solo no se ha incrementado las personas que atienden las necesidades básicas de los alumnos, sino que estas se han reducido.

De la plantilla de 20 cuidadores, el curso empieza con cuatro bajas. Dos de ellas por vacante y otras dos por incapacidad temporal. Son estas personas los que levantan y acuestan a los niños que se quedan en la residencia, los que les ayudan en el comedor o a ir al baño a quienes están en la residencia y a quienes acuden al colegio. Les trasladan a las clases y les acompañan a los especialistas o al fisioterapeuta.

Cecilia Ayuso, que hace de portavoz de estos auxiliares, anuncia que comenzarán una huelga el próximo lunes que mantendrán hasta que la Junta de Extremadura atienda su reivindicación. Esto es, que cubran las cuatro vacantes y añadan otras dos personas más por el incremento de alumnos.

Los 16 cuidadores que han comenzado el curso tienen que cuidar de 85 niños. Ayuso explica que la instrucción 14/2006 marca una ratio de un cuidador por cada seis alumnos, por lo que no llegarían a sobrepasar el límite. Sin embargo, aclara que está marcada para colegios comunes donde pueden atender a uno o dos niños con discapacidad. «Pero no todos ni con la profundidad de la discapacidad que atendemos en Los Ángeles, con niños que tienen problemas muy profundos, otros ceguera...« Los estudiantes de este colegio necesitan »apoyo intensivo y continuo«.

Además, al contar con residencia, es necesario organizar el trabajo en turnos de mañana, tarde y noche, «algo que es imposible de cumplir con la plantilla actual». «A partir del lunes vamos a convocar huelga porque la situación en la que estamos es de caos total», incide Cecilia Ayuso. «Así no se puede, vamos a contrarreloj».

Desde la Consejería de Educación indican que están tramitando para cubrir los dos puestos contemplados en la relación de puestos de trabajo y ha solicitado cubrir otro puesto más que está vacante por una baja. Además, estudian el aumento de efectivos que han solicitado otra plaza más por la incorporación de nuevos alumnos de Infantil.

Sin trasporte escolar

El centro está también afectado por la carencia de transporte escolar en parte de la región desde que comenzó el curso el pasado jueves. Este lunes, según explica Cecilia Ayuso, han acudido 40 de los 85 alumnos.

Hasta allí llegan niños de La Codosera, San Vicente, Alburquerque y Puebla de Obando, entre otros municipios. Y el transporte escolar es fundamental para sus desplazamientos. Hay padres que puedan llevar y recoger a sus hijos al colegio de lunes a viernes, pero otros no tienen posibilidad de hacerlo. Además, aquellos que permanecen en la residencia y acuden los fines de semana a sus domicilios no pudieron usar el autobús el viernes pasado.