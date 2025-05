La construcción de un edificio social en Padre Tacoronte se cae de los fondos Dusi

El Ayuntamiento retira de los fondos Edusi el proyecto para construir un edificio social en la avenida de Padre Tacoronte. Vecinos de la zona ... y el PSOE recogieron firmas este verano para parar la iniciativa, dado que entienden que el Progreso tiene demasiados problemas sociales como para sumar una dotación destinada en parte a ser albergue transitorio.

En octubre, la Junta (que iba a gestionar parte de la dotación cediéndola a Cáritas) descartó apoyar el proyecto por el rechazo que había suscitado entre los residentes de la zona. En principio, el Ayuntamiento quiso seguir adelante para no perder el dinero de Europa.

Pero finalmente lo ha descartado. «El Ayuntamiento no va a invertir dos millones con el barrio radicalmente en contra», razona la concejala encargada de gestionar los fondos europeos Edusi, Blanca Subirán.

Esta añade que la Junta tiene intención de ampliar el centro de menores Marcelo Nessi y dotarle de «soluciones de viviendas para necesidades temporales», por lo que considera que esta dotación vendrá a cubrir las necesidades de la ciudad en este sentido.

El edificio estaba destinado, en parte, a reubicar a personas que necesitaran un alojamiento transitorio, entre el albergue al que acuden transeúntes y la integración en la sociedad. También iba a contar con viviendas con autonomía y un centro de servicios sociales para la zona norte de las vías del tren.

Los vecinos proponían reconvertir el proyecto en viviendas para jóvenes y centro cívico, pero no será así. El Ayuntamiento, explica Blanca Subirán, deja el proyecto en suspenso y no invertirá en él. Ya cuenta con el proyecto del arquitecto, pero no realizarán los derribos previstos en la antigua sede de la asociación de vecinos y, originalmente, cuartel de la Guardia Civil.

«Queremos contar con el apoyo del barrio. El proyecto está y saldrá si Dios quiere en algún momento. Pero no por ahora con fondos Edusi porque los Edusi no pueden esperar más. Así que no saldrá, pero se seguirá en conversaciones con el barrio para el futuro».

Las obras de los fondos Edusi deben estar terminadas a 31 de diciembre, así que el Ayuntamiento va a derivar los fondos previstos para esta inciativa a otras que se puedan tramitar con agilidad y que no involucren a otras administraciones.

Los estudios previos para la elaboración de propuestas por parte del Consistorio para lograr los más de 15 millones de euros de Europa apuntaban a que más de la mitad del parque de viviendas de Badajoz tiene entre 50 y 70 años de antigüedad. Propusieron actuar en vivienda privada mejorando la calefacción en los barrios beneficiados por este programa (Cerro de Reyes, Suerte de Saavedra y al norte de las vías del tren). Pero el Ministerio que autoriza estos proyectos determinó que no se puede invertir en vivienda privada y el Ayuntamiento tiene muy poca vivienda social, una competencia que es de la Junta.

Aun así, ha invertido 200.000 euros en mejorar las municipales y quieren seguir en esta línea hasta finales de año.

El Ayuntamiento ha impulsado otra obra en el Progreso, muy cerca de donde se iba a construir el edificio social. Entre las avenidas de Padre Tacoronte y Sol, el Ayuntamiento destina 395.000 euros para renovar la pista deportiva, mejorar los juegos infantiles que hay en la avenida del Sol y arreglar varias calles de Las 800 cuyo firme está muy estropeado.

En ellas instalarán alumbrado, mobiliario urbano y señalización horizontal. Las vías que se beneficiarán de estas mejoras son la avenida de Sol, principal vértebra de Las 800 y las calles Halcón, Serena, Águila (parcialmente) Cruces, Piedrabuena y San Serván.

La actuación está ya adjudicada, comenzará en los próximos días y cuenta con un plazo de cinco meses para salir adelante.