Los colectivos de las 800, El Gurugú y El Progreso rechazan el centro de acogida en Padre Tacoronte

Los colectivos y vecinos de los barrios al norte de la vía del tren (las 800, El Progreso, El Gurugú y Los Colorines) no quieren ... que el edificio que el Ayuntamiento pretende levantar en Padre Tacoronte sea un centro de acogida de sintecho y personas vulnerables.

«Pretenden concentrar toda la marginación social en este edificio, crear un gran gueto donde aumente el estigma social; todo esto conlleva un agravamiento de la inseguridad ciudadana en nuestros barrios ya saturados». Así lo argumentan los colectivos en el manifiesto que este miércoles repartieron entre sus vecinos en el inicio de la campaña para recoger firmas, con las que aspiran a que el Ayuntamiento dé marcha atrás y repiense su uso.

La idea de este proyecto que tiene en marcha el Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) es derribar la antigua sede de El Progreso, lo que en su día fue cuartel de la Guardia Civil, que está en la avenida Padre Tacoronte esquina con calle Zapata, y construir un edificio de cuatro plantas que sirva como sede de servicios sociales, centro de día y servicio de acogida de emergencias y temporal para personas sin hogar o en situación de especial vulnerabilidad.

«Nosotros no despreciamos a nadie, pero no queremos un edificio de cuatro plantas con servicios sociales y habitaciones para transeúntes. Aquí se siembra, se vende y se consume (marihuana, se refiere). No es el sitio para que estas personas que necesitan una reinserción social puedan salir al flote, hay muchos sitios en Badajoz», considera Antonia Nieto, al frente de 'Avanzando', la plataforma que aglutina a todos los colectivos al norte de la vía del tren.

Los vecinos sí quieren el edificio, pero lo que rechazan es el uso que quiere darle el Ayuntamiento. De hecho, se va a financiar con el programa Edusi, de cuyos fondos estos barrios son beneficiarios preferentes. «Nosotros queremos que hagan el edificio pero que sea un centro cívico para los vecinos. Queremos que el barrio mejore, lo que necesitamos es que se regenere, pero para eso la administración se tiene que pringar», reclama Nieto.

Los colectivos de los barrios al norte de la vía del tren demandan que el futuro centro municipal concentre los servicios básicos de los que sus barrios carecen. En este sentido, demandan un centro cívico con salas para organizar talleres y formación, biblioteca, un salón de actos o la sede de la asociación de vecinos.

Una comisaría de barrio

Reclaman que en este espacio también se habilite un punto de atención administrativa, que permita a los vecinos hacer gestiones sin necesidad de desplazarse al Ayuntamiento y quieren también que haya espacio para que se abra una comisaría de barrio. «La necesitamos», dice.

La propuesta vecinal pasa porque en el futuro edificio, en las plantas donde está proyectado hacer habitaciones, en lugar de viviendas de acogida se ofrezcan viviendas de protección oficial para los jóvenes.

La dirigente vecinal asegura que hay un problema en sus barrios, porque los jóvenes no quieren vivir en ellos. «Llevan a los niños a las guarderías de San Fernando y luego, cuando son mayores, los mandan al instituto Castelar, cuando aquí tenemos uno de los mejores institutos de Europa. Los jóvenes se van porque no les gusta estar aquí, pero si les ofrecen viviendas podrán echar raíces», insiste.

Hasta el sábado seguirán recogiendo firmas en contra del uso que el Ayuntamiento quiere darle al futuro edificio. «Tanto el Ayuntamiento como la Junta saben perfectamente que estamos en contra, que lo que necesitamos es que nuestros barrios se regeneren. Estamos hasta arriba de marginalidad, no pueden traernos más». En septiembre, presentarán las firmas que respaldan esta petición. Entonces, dice Nieto, «confío en que nos escuchen y den marcha atrás».