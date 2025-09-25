Cinco heridos tras el choque entre dos vehículos en la N-630, en el cruce de Alange con Torremejía

R. H. Jueves, 25 de septiembre 2025, 22:34 Comenta Compartir

Cinco personas han resultado heridas tras un accidente de tráfico entre dos vehículos en la N-630, en el cruce de Alange con Torremejía.

El impacto entre los turismos ha provocado que uno de ellos quedara boca abajo, según informa el centro de emergencias 112 Extremadura, que ha recibido la alerta del incidente a las 21.19 horas de este jueves.

De momento, el 112 no ha detallado edad ni lesiones de los afectados, aunque sí ha reseñado que el estado de los heridos es de carácter leve.

Hasta el lugar del accidente se han desplazado varios recursos sanitarios del Servicio Extremeño de Salud, en concreto una ambulancia medicalizada y una de Soporte Vital Básico. Además, han acudido efectivos de la Guardia Civil y equipos de señalización y limpieza de carreteras.