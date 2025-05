La Comisión Jurídica tumba el concurso para montar la oficina de proyectos europeos

El Ayuntamiento de Badajoz tendrá que elaborar otros pliegos y lanzar de nuevo el concurso para organizar la nueva oficina de proyectos europeos ... después de que la comisión jurídica de Extremadura anule los documentos del primer concurso.

En el pleno de este jueves, la comisión atendió el recurso especial en materia de contratación del empresario Ignacio Sánchez Rubio en representación de Seta Servicios Turísticos, que había reclamado al organismo porque los criterios de valoración otorgan un 70% al precio de las ofertas. En su opinión, ahora respaldada por el organismo regional, no podía ser más del 49% porque se busca un proyecto intelectual. Dicho de otra manera, los criterios de calidad deben suponer el 51% de la valoración.

Para el empresario, el expediente busca contratar a una empresa que ponga en marcha una oficina técnica especializada, una agencia de transformación digital, el diseño y despliegue del plan de sostenibilidad en materia de transformación digital y gestión integral de fondos para el Ayuntamiento de Badajoz. Para ello, el adjudicatario deberá realizar informes, revisión estratégica, análisis global, recomendaciones, elaboración de plan de sostenibilidad técnico y financiero, establecer un plan de gobernanza, evaluar el impacto económico en el territorio y elaborar candidaturas para recabar fondos de la Unión Europea. «Para definir todas esas tareas se repiten constantemente en el pliego de prescripciones técnicas los términos análisis, orientación, asesoramiento, formación o elaboración de expedientes».

«No cabe ninguna duda de que nos encontramos ante prestaciones de carácter intelectual ya que se trata de servicios que requieren la aportación de conocimientos especializados, creatividad, juicio profesional o habilidades técnicas avanzadas, no limitándose a una mera ejecución material o rutinaria», reclamó el representante de Seta, que ha participado de anteriores convocatorias de proyectos europeos contratado por el Consistorio.

El Ayuntamiento de Badajoz, en cambio, no lo vio de la misma manera y argumentó que «las prestaciones incluidas no deben considerarse como prestaciones intelectuales puesto que no reúnen los requisitos de originalidad e innovación, tal como exige la mayor parte de la doctrina y de la jurisprudencia. Las notas de innovación o de creatividad son las distintivas para poder catalogar una prestación como intelectual, a los efectos previstos en la normativa contractual».

Tras analizar la cuestión, la comisión determina que se trata de «un contrato de servicio que podríamos calificar como de consultoría, siendo, por tanto, (...) de carácter intelectual», añade la resolución a la que ha tenido acceso HOY. «Observamos, claramente, que los criterios de calidad no cumplen el mínimo exigido legalmente, en cuanto sólo alcanzan el 30%. Apreciada esta infracción, procede, por tanto, estimar el recurso presentado, así como la anulación de los criterios de adjudicación previstos en el presente procedimiento en la medida en que no respetan la ponderación exigida«.

Por ello, estima el recurso de Sánchez Rubio y ordena al Ayuntamiento retrotraer el procedimiento al momento anterior a la aprobación de los pliegos para que se redacten respetando los criterios de valoración determinados para prestaciones intelectuales.

Contrato cuantioso

El contrato es cuantioso. Su nombre oficial es servicio de creación y puesta en marcha de la oficina técnica especializada, su agencia de transformación digital, diseño y despliegue del plan de sostenibilidad en materia de transformación digital y gestión integral de fondos para el Ayuntamiento de Badajoz. Su precio de licitación es de 363.959 euros sin IVA por dos años, pero con posibilidad de prorrogarlo dos años más.

El Ayuntamiento carecía de esa oficina y era habitual que Seta Consultores realizara esas labores para concurrir a las subvenciones, así como seguir su ejecución y elaborar informes. La inyección de los Edusi ha sido de las últimas que ha gestionado.

Desde Seta, Ignacio Sánchez Rubio explica que no había presentado oferta para organizar esta oficina de captación de fondos y se pregunta cómo es posible pretender contratar una prestación intelectual y otorgarle más peso al precio que a la calidad en la baremación de las ofertas. «Dicho de otra manera, ¿si se busca al mejor cardiólogo, se busca al más barato? No tiene porqué ser el más caro, se pueden valorar los títulos, las técnicas... Y seguramente no será el más barato».