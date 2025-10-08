HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Magdaleno Becerra Indias. IG: @salesianosbdjz

El colegio Salesianos de Badajoz despide a su profesor Magdaleno Becerra

El funeral por el docente que comenzó su trayectoria en el centro en 1971 se oficiará en el tanatorio Puente Real

Ángela Murillo

Ángela Murillo

Miércoles, 8 de octubre 2025, 11:36

El colegio Salesianos de Badajoz despide a Magdaleno Becerra Indias, antiguo profesor de esta institución educativa. La dirección ha dado las gracias a través de sus redes sociales por una «vida entregada a la educación».

Los restos mortales del docente están siendo velados en la Sala 9 del Tanatorio Puente Real, donde este jueves tendrá lugar su funeral.

Trayectoria docente

Su trayectoria docente en este colegio abarcó cuatro décadas. Comenzó en el curso 1971-72, unos pocos años después de la inauguración del centro, y finalizó en 2012-13. En esa primera etapa impartió el primer ciclo de la antigua E.G.B., hasta el quinto curso. Con el cambio al actual sistema educativo, se encargó de impartir tercero y cuarto de Primaria. Era el tutor y, salvo Inglés,  impartía todas las asignaturas, incluida Educación Física. 

Sus antiguos compañeros le recuerdan a Magdaleno Becerra Indias como una «persona afable, de carácter cercano y bonachón»,  indica Jesús Santiago, que coincidió con él como jefe de estudios en el centro. «Se llevaba bien con todo el mundo, tanto con los alumnos como con los compañeros y con el personal subalterno: trabajadores de secretaría, portería...».  Una de las anécdotas amables por las que se le recuerda era por los pequeños sustos que daba «cuando entraba en clase y veía a algún alumno despistado». 

El maestro jubilado deja dos hijas y cuatro nietos.

Conserje del Bárbara de Braganza

La del docente jubilado no es la única pérdida que sufre la comunidad educativa de Badajoz esta semana. El IES Bárbara de Braganzadespide a su conserje José Luis. Los trabajadores del centro han querido mostrar su pésame y condolencias a la familia. «Con tu partida, nos dejas con una gran tristeza y pena. Te seguiremos recordando, como el buen compañero que siempre has sido, con todos esos pequeños gestos diarios hacia todo el que te rodeaba, y que te definían como una buena y maravillosa persona».

