Emotivo adiós del IES Bárbara de Braganza a su conserje fallecido: «Su entrega ha dejado huella»

El instituto pacense ha lanzado un emotivo mensaje a través de sus redes sociales oficiales para despedir a su conserje, José Luis, que acaba de fallecer

Irene Toribio

Miércoles, 8 de octubre 2025, 10:11

Comenta

Lo definen como un hombre «entregado y cercano», y ha dejado huella. El Instituto Bárbara de Braganza de Badajoz acaba de perder a una de sus piezas clave, su conserje José Luis, y han querido lanzar un emotivo mensaje a través de sus redes sociales oficiales para despedirle públicamente.

«Con mucho dolor despedimos a José Luis, nuestro querido conserje. Su entrega y cercanía han dejado huella en todo el instituto«, escriben desde el instituto, mostrando su cariño a la familia por la reciente pérdida: »Todo nuestro cariño a su familia«, añaden.

«Nuestro más sentido pésame a toda su familia, amigos y compañeros. Nunca olvidaremos su sentido del humor y lo bien que nos trató siempre. D.E.P«, escriben desde Copistería Baluarte, que se encuentra muy cerca del centro. El mensaje se ha llenado de respuestas de condolencia que se suman al dolor de sus allegados y el cariño de su instituto. »Lo sentimos muchísimo y le damos nuestro más sentido pésame a su familia y a toda la familia del instituto«, escriben otros de los que pudieron compartir su tiempo con él.

Desde el centro han mostrado su luto con un lazo negro que invade hoy los corazones del Bárbara de Braganza. Desde HOY nos unimos a las condolencias y mandamos nuestro más sentido pésame a su familia y amigos.

