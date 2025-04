Civitas Pacensis teme perder su proyecto de 2.700 pisos por el retraso del Ayuntamiento Marta García-Valcárcel, directora general de la promotora, asegura que están «desesperados» porque el Consistorio no empieza el estudio

Natalia Reigadas Badajoz Viernes, 11 de febrero 2022, 07:45 | Actualizado 10:27h. Comenta Compartir

«Al final el dinero es miedoso, y nuestra expansión es a nivel nacional, que llegará un momento, que ojalá que no pase y no va a pasar, pero que nos digan: nos movemos a otra comunidad porque no somos capaces de sacarlo aquí». Es el miedo de Marta García-Valcárcel, directora general de la promotora Cívitas Pacensis, sobre el proyecto estrella de esta firma, Campus Civita, que pretende edificar 2.700 viviendas detrás del campus universitario.

García-Valcárcel asegura que el retraso en la tramitación por parte del Ayuntamiento de Badajoz está poniendo en peligro este proyecto, ya que temen que los inversores se echen atrás por falta de avances. La directora general dice que no entiende a qué se debe el retraso municipal y que están desesperados por no cumplir los plazos.

«Ojalá que no llegue a pasar, pero los inversores pueden moverse a otra comunidad si no pueden hacerlo aquí», dice Civitas

El Campus Civita sería un nuevo barrio de Badajoz que contaría con una inversión de unos 200 millones de euros. Por el momento la promotora ya ha invertido 30 millones en comprar 54 hectáreas entre la Universidad de Extremadura, el Cuartón Cortijo y la autovía A-5. El objetivo es construir 2.713 viviendas (2.262 plurifamiliares y 451 unifamiliares) de las cuales 722 serán protegidas. Se reservarán 56.000 metros cuadrados de zonas verdes públicas, con carril verde, y 16.000 metros cuadrados de superficie comercial. Los promotores aseguran que, unido a este proyecto, se construirá un colegio y una residencia universitaria como dotaciones.

Sin embargo, esta ambiciosa propuesta se está encontrando con obstáculos. «Es nuestro proyecto estrella, pero desafortunadamente no nos están acompañando los ritmos que teníamos previstos. Además, detrás de Civitas hay un grupo inversor, con diversidad de tipología de inversores, que no llegan a entender que, cuando nosotros tenemos comprometidos unos plazos, además con el Ayuntamiento, que no se cumplan sistemáticamente», dice Marta García-Valcárcel.

Desde la promotora están convencidos de que hay demanda para ocupar estos 2.700 pisos además de todas las promociones que tienen en otros puntos de la ciudad, como la avenida de Elvas, ronda del Pilar o la calle Prim. Actualmente tienen 130 pisos en construcción en la capital pacense y otras 500 viviendas en proyecto, pero García-Valcárcel está segura de que Badajoz seguirá creciendo y necesitará un barrio como Campus Civita. Desde esta promotora aseguran que las ventas de las promociones que tienen en marcha en la actualidad van muy bien y están convencidos de que ocurrirá lo mismo con las 2.700 viviendas que quieren edificar detrás del campus universitario. «Creemos que hay demanda porque además es un barrio diferente. Por sus características, por su concepción, por su manera de haber sido pensado, no lo hay en toda España. Todo lo que se está viendo ahora de sostenibilidad y eficiencia energética, no es fácil hacerlo en una zona concebida como se hacían los barrios hace 15 años».

García-Valcárcel asegura que han peleado por este proyecto «y hay actitud por parte del Ayuntamiento, pero siempre se queda en eso, en actitud. No llegamos a entender por qué ni siquiera lo meten para su estudio. En ese sentido estamos un poco desesperados porque es un barrio que va a generar cosas buenas para la ciudad, es de densidad baja, y tienen todas las garantías de ser un ejemplo en España, o incluso a nivel de Europa».

En Civitas no quieren perder este proyecto, por lo que piden que los responsables municipales aceleren la tramitación. Señalan que este es un buen momento para el mercado inmobiliario y que debe ser ahora cuando despeguen las promociones. HOY ha preguntado al Ayuntamiento sobre este asunto sin recibir respuesta.

«No sabemos qué pasa. Creemos que habrá un público que quiera vivir ahí. Va un colegio, va una residencia de estudiantes, podemos hacer todo tipo de modelos de viviendas que ahora están tan de moda como el 'coliving' o el 'cohousing'. Estamos abiertos a dar un montón de cosas a la ciudad, pero no nos están acompañando los plazos y los tiempos», concluye García-Valcárcel.

Sea como sea, la directora general aclara que su apuesta por edificar en Badajoz es firme y que, si no es el Campus Civita, será en otras zonas como Huerta Rosales o la carretera de Valverde donde también tienen terrenos.