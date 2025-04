Avenida de Elvas, de camino a la frontera a barrio pujante

Natalia Reigadas Badajoz Lunes, 7 de febrero 2022, 07:21 Comenta Compartir

Se está construyendo un supermercado nuevo, uno más, cientos de viviendas, un hospital privado, pronto se abrirá el quinto puente y en el futuro se prevé una parroquia e incluso otro viaducto más. Cuando lo escucha, José María Pomal, vecino de la avenida de Elvas, sonríe. «Cuando dije que me mudaba aquí hace 25 años, un compañero de trabajo me dijo que me iba a Portugal. Ahora estamos jubilados, pero nos vemos y me lo recuerda y me cuenta que se pasa media vida en mi barrio porque viene a El Faro con los nietos».

Pomal reside en la urbanización Ruta de la Expo, una de las primeras que se construyó en la frontera. Cuando se mudó, estaba rodeado de campo. Ahora está cercado por comercios y cada día tiene más vecinos. En apenas dos décadas la avenida de Elvas se ha transformado por completo. De ser el camino a la frontera se ha convertido en un barrio pujante. Y sigue creciendo.

En 2003 hubo un intenso debate sobre el futuro de la avenida de Elvas. Hasta entonces solo contaba con un carril por cada sentido de la circulación y carecía de aceras en algunos tramos. El Ayuntamiento de Badajoz invirtió 6,8 millones de euros en cambiar por completo los 4,1 kilómetros de esta vía. Durante dos años estuvo en obras para construir dos carriles, con 7 metros en cada sentido, una mediana de 4 metros y dos aceras laterales de 6.

A pesar de la importancia de la inversión, en esa época no estaba claro el objetivo de la obra. «Habrá cuatro carriles para ir al ferial», indicaba uno de los anuncios del Consistorio, ya que hasta ese momento la avenida tenía pocos usos. Eso sí, durante esa obra hubo voces críticas que consideraban que los carriles eran demasiado estrechos si en el futuro se llevaba a cabo el desarrollo urbanístico de la zona. De hecho, las rotondas se ampliaron con respecto al proyecto original, pero los carriles no. Esto podría provocar atascos cuando aumente aún más la carga de tráfico en este área.

De todas formas, el punto de inflexión en la avenida de Elvas no fue su duplicación, sino el traslado de Ifeba (institución ferial de Badajoz) y finalmente la apertura del centro comercial El Faro. Las tiendas abrieron en 2012 y desde entonces hay tráfico y movimiento constante. Posteriormente se sumaron a la oferta comercial una tienda Decathlon o la franquicia KFC (Kentucky Fried Chicken). «Antes prácticamente cogíamos el coche para todo, hasta para el pan que había que ir a la gasolinera y ahora tenemos de todo», presume Pomal.

María de los Ángeles Martínez también es residente de Ruta de la Expo y explica cómo el comercio ha cambiado el día a día de la avenida. «Hay mucho más tráfico, claro y la gente conoce la zona. Las casas se han revalorizado», asegura esta pacense.

En el futuro habrá más trasiego. Varios solares y terrenos están en manos de promotoras, bien para construir viviendas o para venderlos a nuevos proyectos comerciales. En la actualidad se están construyendo un nuevo supermercado Aldi junto al centro comercial Conquistadores.

Otro proyecto llamativo comenzó hace unas semanas. En los terrenos de los antiguos salones Murano se está edificando la nueva sede del hospital Quirónsalud Clideba. Se levantará sobre 20.000 metros cuadrados y supondrá una inversión de cerca de 50 millones de euros.

Además del trasiego de compras, la avenida también ha sumado muchos vecinos y espera aún más en el futuro. Una de las promociones que más ha cambiado el perfil de la zona ha sido Jardines de la Universidad. Los primeros bloques de pisos de esta urbanización ya cuentan con residentes y se están construyendo nuevas ampliaciones.

Cuando finalice, este nuevo barrio contará con 1.250 pisos en 25 hectáreas. La primera fase solo ocupa 5 de esas hectáreas. No en la propia avenida, pero sí muy cerca se está completando la segunda fase del Cuartón Cortijo. Esta promoción ya suma 900 residentes en el padrón y se espera que casi se duplique.

Raquel Mayorga es una de las vecinas de Jardines de la Universidad y está encantada. «Nos vinimos porque nos gustan los pisos y nos pareció una buena oportunidad y la verdad es que está quedando muy bonito y poco a poco vamos sumando vecinos, muchas familias jóvenes y hay muy buen ambiente».

La empresa Civitas Pacensis también tiene distintos proyectos en la zona. Con otros inversores ha comprado suelo por valor de 80 millones de euros entre el tanatorio e Ifeba y también 50 hectáreas entre el Cuartón Cortijo y la plataforma logística. Ahí quiere crear un nuevo barrio con 2.700 viviendas, Campus Civita.

Por último, el Ayuntamiento vendió a la empresa Mirador de Lusitania SL los terrenos del antiguo Ifeba por 3,9 millones de euros . Se prevé que esta promotora invierta más de 20 millones en construir cuatro bloques en cinco años. Serán 150 pisos en total.

El tráfico

El problema que acompaña este crecimiento es que la ciudad no cuenta con suficientes comunicaciones para que la Margen Derecha crezca a ese ritmo. El Plan General recoge un puente entre La Granadilla y la avenida de Elvas, a la altura de la rotonda de Decathlon. No hay proyecto aún, pero el Ayuntamiento le ha pedido a la Junta de Extremadura que estudie su construcción.

Por el momento, en las próximas semanas se abrirá una nueva alternativa, el tercer tramo de la Ronda Sur que va desde Caya a la avenida de Olivenza e incluye un puente sobre el Guadiana.

