«Badajoz va a ganar población, tiene tirón para todas estas viviendas»

Marta García-Valcárcel es la directora general de Civitas Pacensis. Fue nombrada en septiembre del año pasado y ahora vive entre Madrid y Badajoz, donde hay muchos proyectos de esta promotora, especialmente en la avenida de Elvas.

–¿De verdad hace falta mucha más vivienda en Badajoz?

–Todo lo que está pasando en Badajoz, la Plataforma Logística, Amazon y todo lo que se espera, está generando una expectativa de vivienda que creemos que ahora mismo no da para abastecer a toda esta gente que esperamos que venga a vivir a la ciudad y que lleguen inversiones importantes.

–Muchos de sus proyectos están en la avenida de Elvas y la Margen Derecha ¿Ven potencial en esta zona?

–Tiene potencial porque tiene la Universidad, el hospital, el nuevo hospital Quirón, el Parque Tecnológico, pero no hay que dejar de lado el resto de la ciudad. Tenemos un sector muy grande, tan grande o más como Campus, que está en la carretera de Valverde, enfrente de Las Vaguadas, cuya tramitación vamos a empezar en los próximos meses. Allí queremos hacer un proyecto unifamilar, de baja densidad para que vivan familias. Lo que pasa que eso se concibe como una zona más alejada de la ciudad, con otra tipología de vivienda, mientras que la avenida de Elvas en dos minutos estás en el centro. También tenemos posición en Huerta Rosales, que es un sector que está muy avanzado, y esperemos que se apruebe en breve el proyecto de reparcelación y serán 200 viviendas. Es un sector buenísimo que sabemos que va a funcionar.

«La Plataforma Logística, Amazon, la fábrica de baterías... La vivienda que hay ahora mismo no da para todo eso»

–¿Creen que la ciudad va a ganar población?

–Creemos que sí por todo lo que está pasando. Es un hecho que están viviendo nuevas empresas, también creemos que va a venir gente a vivir como consecuencia de toda la inversión que está llegando como Amazon, la fábrica de baterías, y todo lo que lleva a su alrededor. También se está haciendo buen trabajo en la Universidad de Extremadura, creando nuevos proyectos, nuevas líneas educativas para atraer y tratar de conservar al estudiante nacido aquí para que se quede a trabajar aquí.

–Civitas Pacenses lleva poco tiempo, pero suena mucho ¿Cómo surgió?

–Surge a iniciativa de Alejandro Ayala, que es el presidente de Civitas, y de otros grupos que están relacionados con la promotora. Con el tema del grafeno, de las minas y la fábrica de baterías, que fue un poco el origen. Unido a eso la parte inmobiliaria, al ser Alejandro extremeño, se inició y se ha hecho fuerte en Cáceres y en Badajoz.

–¿Cuántas promociones tienen en marcha?

–A nivel nacional tenemos una cartera de suelo para hacer unas 15.000 o 16.000 viviendas. Están en diferentes estamos urbanísticos porque hay muchas que están en gestión, otras finalistas para empezar ya y otras en desarrollo. La previsión es en este año 2022 entregar 500 viviendas y ponernos con una velocidad de 700 a partir de 2023 y siguientes. Tenemos una ventaja en el grupo que es que no tenemos deuda, con lo cual vamos en función de lo que nos pide la demanda. Es importante para no tener presiones ni de fondos ni de bancos, ni de deuda.

«Me gustaría hacer una foto de Badajoz ahora y dentro de diez años porque no la vamos a conocer»

–¿Y en Badajoz capital?

–En Badajoz tenemos una cartera de un millón de metros cuadrados de suelo. También en diferentes fases urbanísticas. Lo más finalista está, además de algunos suelos en el centro de la ciudad, en la avenida de Elvas, donde hay cinco sectores donde tenemos presencia importante. Ahora estamos con la entrega de nuestra primera promoción, que es el Ronda del Pilar y las siguientes entregas van a ser Prim, también en el centro, y la torre Geim I, en la avenida de Elvas.

–¿Y en construcción?

–Tenemos en construcción 130 viviendas, que son las que hemos entregado en Ronda del Pilar, también en la calle Prim, en Díaz Brito, y la torre uno y dos.

–¿Tienen más proyectos avanzados?

–Tenemos otras 500 viviendas en Badajoz en proyecto. Son las que sacaremos sucesivamente a comercializar. La primera torre Geim III y Volta I, que están ambas en avenida de Elvas. Hay una acogida muy buena, y con unos ritmos de venta espectaculares. Nosotros para empezar a construir tenemos que tenemos vendido en torno al 50% y a partir de ahí construimos. Está yendo tan bien que esperamos que la construcción comience de forma inminente, entre marzo y abril.

–El proyecto de 2.700 viviendas, Campus Civita, detrás de la Universidad, se retrasa debido a la tramitación del Ayuntamiento.

–Sí, no se están cumpliendo los plazos. La ventaja que tenemos es que podemos decir dónde se va a construir. Si no es Campus Civita, será Huerta Rosales, será carretera de Valverde (tienen un proyecto de unifamiliares frente a Las Vaguadas), será Sevilla, pero lo que nos da rabia es que no sea Campus, pudiendo serlo, además del resto, porque creemos que Badajoz tiene tirón para toda esta vivienda. Hoy, el mundo inmobiliario ya sabemos cómo es, pero los ciclos hay que aprovecharlos.

–¿Qué demanda ahora el comprador de vivienda?

El cliente ha cambiado, porque cambia y evoluciona de manera natural, pero sobre todo por el covid. Te demanda terraza siempre, estamos notando que piden tema energético y sostenible, aunque el cliente es verdad que no es consciente hasta que vive en la casa del ahorro que le puede suponer. El cliente quiere calidad, buen producto y terrazas y zonas comunes.

–¿Badajoz dentro de 10 años será muy distinto?

–Muy diferente. Yo no soy nacida en Badajoz, pero lo noto cambiar por meses porque vivo entre Madrid y Badajoz y cada vez que voy, lo noto. Me encantaría hacer una foto de ahora y dentro de diez años, que no la vamos a conocer.