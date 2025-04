Cien padres del colegio Lope de Vega de Badajoz, en pie de guerra contra la dirección

Cien padres y madres de alumnos del colegio Lope de Vega recorrieron este jueves la ronda del Pilar al grito de 'cese o dimisión' y ... con pancartas en las que podía leerse 'Educación ausente, familias presentes'. Tardaron una hora en atravesar la distancia que va desde el centro hasta las puertas de la Delegación de Educación en la avenida de Europa.

En el fondo existe un problema de convivencia generado por desencuentros entre el profesorado y la dirección, en el que también ha entrado el ampa. De hecho, en la Inspección de Educación han recibido denuncias de distintas partes, pero hasta el momento no ha habido sanciones contra ningún docente.

Muchos padres quieren salirse de ese círculo, pero advierten que el ambiente en el colegio no es conveniente para el desarrollo de sus hijos y reclaman una respuesta. Algunos, como María o Abraham, no saben quién tiene razón ni qué ha creado los problemas, pero todos coinciden en que es necesario cambiar el paso en un centro con 350 alumnos.

Otros exponen los problemas que les llevaron esta tarde a la calle. «He tenido que prescindir del aula matinal porque no funciona como debería, no hay supervisión del coordinador. He tenido que venir a reuniones y presentar escritos a la Inspección Educativa y no me han contestado», dice Libertad, que trabaja como docente en otro colegio y asegura que solo quiere «que las cosas se hagan bien». Habla de descontrol, de uso de teléfonos móviles por parte de las monitoras, o de que les dejan jugar con balones cuando no está permitido por la normativa que regula las aulas matinales. «Mi hija de cuatro años y medio me dijo un día que se iba a escapar», asegura. Pidió la programación del aula matinal, que dice que debe existir, pero no se la entregaron, como tampoco los registros de entrada y salida de su hija.

Muchos padres acudieron este jueves sin saber quién ha creado los problemas, pero coinciden en que hay que cambiar el paso

Isabel tiene un hijo de once años y explica que este curso, cuando fueron a entregar los libros de texto con becas, cambiaron el método. Si en años anteriores enviaron un mensaje a los padres para que estos acudieran y recogieran los libros, este curso los llevaron a las clases. «Les dijeron que quien no tuviera libros los cogiera, y los niños, como niños que son, cogieron libros sin saber quién tenía beca y quién no. Así que algunos con beca se quedaron sin ellos y otros sin derecho se los llevaron a casa. Esto crea mal ambiente».

A esas quejas, se ha unido un detalle que «ha sido la gota que ha colmado el vaso», repiten varios de los padres que insistían este jueves en la necesidad de que Educación intervenga. Para celebrar el día del centro, por primera vez se ha pedido dos euros a los padres para contratar a una empresa que organizara una actividad. Los padres consultados reconocen que la cantidad no supone un problema para la mayoría de las familias, pero también dicen que echan en falta iniciativa para organizar las actividades.

Dos euros

Algunos padres respondieron con quejas al primer correo electrónico en el que la dirección solicitó los dos euros. Al día siguiente, algunos profesores remitieron otro mensaje desvinculándose de la iniciativa y asegurando que no habían sido informados previamente. La dirección remitió otro correo indicando que la aportación era voluntaria, pero algunos profesores aseguran que se les pidió que dejaran constancia de quién entregaba el dinero y quién no. Y que se negaron porque –dicen– en este colegio de la ronda del Pilar hay niños de familias con dificultades económicas hasta que el punto de que algunos alumnos solo reciben el almuerzo en el centro como única comida diaria.

La dirección no realiza declaraciones, pero desde Educación aseguran que este semana hay dos inspectores en el centro supervisando la gestión y tratando de buscar una solución. Al inspector asignado al colegio se ha sumado el inspector jefe de la provincia esta semana.

Seis profesores que se han dado de baja por motivos psicológicos en los últimos tiempos y una decena de ellos estaba en la manifestación de este jueves. La dirección ha solicitado expedientes disciplinarios, y por otro lado existen denuncias ante la Inspección de Trabajo del equipo directivo contra el ampa y contra parte del claustro por acoso moral.

Como se ve, tras este conflicto hay un enfrentamiento entre un grupo de profesores y la directiva del colegio. El choque comenzó el curso pasado y propició que varios docentes renunciasen a proyectos que llevaban a cabo.

Entre esas iniciativas está robótica. El Lope ha sido reconocido como centro formador de otros profesores en esta materia y motivó la visita del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Al inicio de este curso 2024/2025 ningún docente quiso ocuparse del proyecto de robótica, por lo que quedó desierto. Esta es una de las quejas más extendidas de los padres.

Otra de las quejas que más ha repetido el ampa, con Adrián González al frente, es que la dirección cambia la programación anual de actividades sin consultar y que no hay plan educativo (PEG). Otras fuentes, en cambio, aseguran que la dirección lleva dos años intentando aprobar el PEG, pero que no consigue los votos necesarios en el claustro.

Durante el pasado verano, un grupo de profesores pidió a los miembros del Consejo Escolar del Lope de Vega que votasen para cesar a la directiva. Anunciaron que se presentarían ellos como nueva directiva y recuperarían los proyectos. No lograron los apoyos necesarios y desde entonces el conflicto y las acusaciones han ido creciendo hasta pedir abiertamente la dimisión de la directiva.

En los últimos meses el ampa del centro ha tomado partido por los profesores que están en contra de la directiva. Maribel Rengel, presidenta de la Federación Regional de ampas (Freampa), dijo este jueves a HOY que es conocedora de que tanto la administración como el centro y el ampa está trabajando por una solución y pide a todos moderación en beneficio de las familias, los padres y el colegio.

El 4 de abril la consejera de Educación, Mercedes Vaquera afirmó que no hay razones para cesar al equipo directivo del centro. No se puede cesar al equipo directivo ni a ningún docente porque «hasta el momento» no se dan los «hechos» para poder llevarlo a cabo, aseguró. La Consejería mantiene esta línea mientras en el centro se ha desatado una guerra que llevó ayer a cien padre a manifestarse.